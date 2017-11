Lovely Abella, sobrang saya sa magandang takbo ng showbiz career

“SOBRANG happy ako sa takbo ng career ko ngayon, hindi ko alam na ganito ang magiging takbo ng career ko sa Siyete. Sa GMA-7 talaga ako belong,” ito ang pahayag ni Lovely Abella nang makapanayam namin ang Kapuso aktres kamakailan.

Ngayon, bukod sa TV ay gumagawa na rin siya ng pelikula. Bale first movie ni Lovely ang Trip Ubusan: The Lolas Vs. Zombies na tinatampukan nina Jose Manalo, Wally Bayola, at Paolo Ballesteros.

Si Lovely ay regular na napapanood sa Bubble Gang at Sunday PINASaya at nakalabas na sa mga programa sa GMA-7. Gaano ka kasaya na naging parte ka ng Bubble Gang? Sa tingin mo, biggest break mo ito?

Sagot ni Lovely, “Masaya ako na mapasama sa bubble Gang lalo na noong anniversary, May po yata ako nag-start doon as guest po nila… tapos ngayon ay kasama na ako noong anniversary nila.

“About sa biggest break, isa na rin ang Bubble Gang po roon pero higit sa lahat ang Sunday Pinasaya talaga, kung saan ako nagsimula, roon kasi nagsimula ang lahat.”

Sinabi rin niya ang role sa pelikulang Trip Ubusan: The Lolas Vs. Zombies ”Ako si Abe, isang konduktora ng bus, na ex-girlfriend ni Jordan na ginagampanan ni Arthur Solinap.”

Ipinahayag din ni Lovely ang pagkabilib sa JoWaPao (Jose, Wally, at Paolo) sa husay nila sa komedya. ”Yes, sobrang bilib talaga ako sa kanila kasi kahit wala naman silang ginagawa ay matatawa ka talaga sa kanila. Saka talagang ang JoWaPao ay ibang klase, alam kasi nila kung paano saluhin ang isa’t isa at naririnig ko na nagtutulungan sila.”

Dagdag ni Lovely, “Sobrang gaan nilang katrabaho, nakakatrabaho ko naman na sila sa Sunday Pinasaya, pero hindi ganoon katagal. Kaya iba ang pinagsamahan namin sa movie na ‘to, wala kaming ginawa kundi tumawa. Iyong uuwi kang masaya kahit puyat at pagod ka dahil masarap silang katrabaho.”

Gusto mo bang mas mag-focus sa comedy?

“Hindi po pinag-aaralan ko lahat, kasi bilang artista dapat lahat kaya kong gawin, lalo na ang drama. Kasi pangrap ko talaga ang magka-award ng Best Actress. Totoo iyan hindi joke, kaya ‘pag may mga eksena akong ganoon, binibigyan ko talaga ng puso.”

Enjoy ka ba sa comedy? “Yes, super enjoy ako sa comedy, doon naman ako nakilala sa pagiging sexy comedienne, hahaha! Charot lang, pero gusto ko rin talaga ang drama kapag nabigyan ng pagkakataon.”

Ano ang iyong dream role?

Pahayag ni Lovely, “Ang dream role ko po ay iyong maging kontrabida, maldita, walanghiya… ‘yan ang gusto ko. Kasi very smiling face ako, very friendly at feeling ko kakaibang role kung walanghiya ako. Kasi, parang mahihirapan ako roon sa ganoong role dahil ‘di ko naman talaga ginagawa na mangwalanghiya ng tao, hahaha!”

ALAM MO NA!

ni Nonie V. Nicasio