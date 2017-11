8-year old boy waging-wagi sa Krystall Herbal Products

DEAR Sis Fely Guy Ong,

Magandang tanghali po sa lahat ako po si John Adrian Socito, ang edad ko po ay 8 years old.

Ang aking mommy lola ay suki at dealer ng lahat ng Krystall Herbal Products sa Cyprus at araw-araw siya na naka-tune in sa himpilang pinagpala. Nang marinig nya ang Krystall Yellow tablet na puwede ipainom sa bata ay agad niyang inutusan ang aking uncle na painumin ako dahil sa UTI na pabalik-balik sa akin simula pa noong baby pa ako.

Alam n’yo po na totoong mabisa ang Krystall Yellow Tablet dahil hindi na po umulit ang aking UTI at dahil lagi akong binibilhan ng aking mommy ng Krystall Yellow Tablet, ito na rin po ang iniinom ko ‘pag may sipon, lagnat, ubo, sakit ng ngipin o sakit sa tiyan.

Gustong-gusto ko po ang lasa ng bago ninyong Krystall Yellow Tablet. At sabi ng mommy ko pag 9 years old na ako bibilhan niya rin ako ng Krystall Herbal supplement pa para mabilis ako tumangkad at maging matalino lalo na po pangarap ko na maging sundalo pagdating nang araw.

Nawa mabasa ng mga kapwa ko bata ang sulat kong ito para maging suki din sila ng produkto ninyo.

Sana din po i-announce ninyo sa program ninyo iyong mommy ko na dealer ng Krystall pro­ducts ninyo para marami pong makaalam para marami rin siyang maging suki, Sis Nora Nuñez, at ito po ang cellphone number niya 99359513.

Maraming salamat po,

JOHN ADRIAN N. SOCITO

Blk. 2 Lot . 66 Villa Crisanta

Compound, Urban, Napindan

Taguig City

CP# 0917.410.7062

