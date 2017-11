Network executive, nabaliw sa baguhang male star

GUWAPO at sexy nga ang isang baguhang male star, ang napansin nga lang sa kanya, hindi ganoon kakinis ang kanyang body complexion. Medyo may bahid daw sa bandang likod, na nakita dahil sa isang fashion show na kanyang nasalihan kamakailan.

Kaya naman pala nabaliw daw sa kanya ang isang network executive, at take note, hindi bading ang network executive na sinasabing naka-relasyon niya kundi tunay na babae. Aba ok na iyon. Kung naging boy toy man siya, at least hindi sa bading kundi tunay na babae. (Ed de Leon)