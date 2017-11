Luis, di kayang makatrabaho si Angel; PGT,  nilisan

HINDI na kasama ni Billy Crawford si Luis Manzano bilang hosts ng Pilipinas Got Talent Season 6 at si Toni Gonzaga na ang kapalit.

Sa set visit noon ng I Can See Your Voice ay nabanggit ni Luis na kinausap niya ang ABS-CBN management at inilatag niya ang baraha niya tungkol sa pagbabalik ng PGT at sabi noon ni Luis, ”kapag hindi ninyo ako napanood as one of the host of ‘PGT’, ibig sabihin, wala na ako.”

At dahil ngayong araw hanggang Miyerkules (Nobyembre 22) ang simula ng audition para sa PGT 6 sa SM Seaside Cebu City ay hindi binanggit ang pangalan ni Luis bilang isa sa host at si Toni ang naroon kaya tinext namin ang TV host kung parte pa siya ng show.

Ang kaswal na sagot sa amin ay, ”nope.”

MatatandaanG sina Luis at Billy ang hosts ng Pilipinas Got Talent simula umpisa kaya sinabi namin kay Luis ng, ‘sayang naman kasi since PGT 1 ay nandoon ka na’ at kaagad kaming sinagot ng, ”okay lang ‘yan he he he, new flavor.”

Tinanong ulit namin ang binata ng, ‘hindi okay kasi hahanapin ka ng tao at iba ‘yung tandem ninyo ni Billy’ at sabay tanong din namin ng, ‘hindi mo ba kayang makatrabaho si Angel o umiiwas ka na lang sa intriga?’

Kaso hindi kami sinagot ng ICSYV host.

Samantala, mananatiling sina Vice Ganda, Angel Locsin, Robin Padilla, at Mr. Freddie M. Garcia o FMG pa rin ang mga hurado sa PGT 6.

Sa madaling salita, mas pinaboran ng management si Angel kompara kay Luis?

Hanggang kailan naman ang karakter ni Angel na Jacintha sa La Luna Sangre?

ENDORSERS

NG BNY, LAHAT

SUMIKAT

Hindi binanggit ng mga may-ari ng BNY na sina Mike Atienza, April, at Denise Villanueva kung sino-sino sa mga endorser nila ang hindi masyadong ipino-promote sa social media accounts ang mga isinusuot nilang damit na parte dapat ng kontrata nila bilang ambassadors/ambassadress.

“Like for example sina endorser A, B and C hindi sila pare-pareho ng frequency ng pag-promote, like sa occasional, ‘yung isa rare kaya kinakausap namin sila kapag nao-observe namin na parang kulang na sila (promo). May masipag at may hindi, ganoon na lang,” kuwento ni Ms. Denise.

Nag-imporove naman ang lahat ng endorsers nila simula noong kinausap nila at tinanong namin kung nagagampanan ni Joshua Garcia ang pagpo-post ng BNY Jeans sa social media accounts niya dahil sobrang busy ng aktor sa tapings ng The Good Son at shooting ng pelikulang Unexpectedly Yours kasama nina Robin Padilla at Sharon Cuneta at si Julia Barrettoang love interest niya.

“Nagpo-post naman po, siguro kailangan lang ng kaunting push kasi nga busy siya. Rati kasi wala kaming taga-remind sa endorsers na mag-post sila, ngayon may kinuha na kaming taga-remind sa kanila and so far may mga sumusunod na,” sabi pa ng taga-BNY Jeans.

Mahigit 25 years na pala ang BNY na naunang Bunny Jeans at halos lahat ng mga artistang sumikat noong araw ay naging endorsers nila at malakas din sa mga probinsiya ang produkto.

As of now ay anim ang endorsers ng BNY na sina Joshua, Andre Yllana, Heaven Peralejo, Barbie, Marcus Patterson, at Nicole.

Natanong din namin kung anong nangyari kay Manolo Pedrosa na pagkatapos i-launch ay biglang nawalang parang bula.

“Nag-stop na po kasi siyang mag-showbiz. Actually during our contract with him, parang sinabi niya na ayaw na niyang mag-artista, eh, wala naman po kami magagawa kung ayaw na ng batang mag-artista. Mabait naman kasi ang BNY kaya hinayaan na lang namin,” sabi ulit ni Ms Denise.

Good thing hindi kinasuhan si Manolo ng breach of contract, ‘di ba Ateng Maricris.

ANDREI, WALANG

BALAK AGAWIN SI LIZA

KAY ENRIQUE

(kahit crush ang dalaga)

Usaping BNY pa rin, inamin ni Andre Yllana pagkatapos ng Q and A presscon ng nasabing clothing line na crush niya si Liza Soberano pero wala naman siyang planong ligawan ang dalaga.

“Wala naman po akong planong ligawan o agawin si Liza kay Enrique (Gil),” say ng binatilyo.

Hindi itinanggi ng bagitong anak nina Jomari Yllana at Aiko Melendez na kinikilig siya kapag nakikita niya ang gaganap na Darna sa pelikula sa 2018.

Nabanggit ding wala ring ka-loveteam pa si Andre at okay naman kung sino ang ibibigay sa kanya ng ABS-CBN management.

Anyway, Bench endorser si Jomari kaya natanong si Andre kung bakit hindi siya sumunod sa yapak ng ama.

“Noong bata pa po ako, nakasama ako sa fashion show, pero ngayon po, mas gusto ko ang BNY para maiba naman, at saka sakto po kasi ang mga design, pang millennials at ang maganda pa po, puwede kaming mag-design ng gusto namin,” paliwanag ng batang aktor.

Tinanong namin kung bakit naudlot ang pagpasok ng binatilyo sa showbiz gayung matagal na siyang nakikita sa mga okasyon.

“Nag-usap po kami ni mommy (Aiko Melendez), sabi niya, ‘alam mo anak, nasa sa ‘yo ‘yan kung gusto mo ituloy o ayaw mo, pero ito lang ang masasabi ko sa ‘yo, hindi lahat ng tao nabibigyan ng oportunidad.’

“So ‘yun po, napag-isip-isip ko, siyempre tumatanda na po ako (19 years old), lumalawak na rin ang isip ko na gusto ko naman pala talaga (mag-artista), may mga ilang bagay lang talaga na (bumabagabag) sa akin.

“Siguro nga po ‘yung expectations o pressure po sa akin na naghahatak sa akin pababa, pero hindi ko naman po ginawang rason ‘yun para hatakin ako pababa,” kuwento ni Andre.

Hindi kasi maiwasan ng binatilyong isipin na tiyak na ikukompara siya sa magulang niya na parehong sikat na artista.

“Okay lang naman po kasi ganoon talaga, may mga taong ganoon mag-isip, hindi natin maiiwasan ‘yun. Nandito lang po ako (showbiz) para gawin kung ano talaga ang gusto ko, umarte,”sabi ni Andre.

Samantala, nanalong Best Supporting Actress ang nanay ni Andre na si Aiko para sa seryeng Wildflower sa karakter nitong si Emilia na marami ang nagagalit na viewers dahil sa pagiging kontrabida.

“Ang galing kasi talaga ni mommy para magalit sa kanya ‘yung viewers. Siguro po ikaklaro ko rin sa mga tao na huwag silang mag-alala dahil hindi naman ganoon talaga si mommy, talaga pong trabaho lang po. Mabait naman po si mommy,” sabi ng bagets.

FACT SHEET

ni Reggee Bonoan