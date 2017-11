Naimpeksiyong bukol sa ilalim ng paa pinagaling ng Krystall Herbal products

DEAR Sister Fely Guy Ong,

Maipapatotoo ko po sa inyong gamot na natuklasan ko, ang Krystall Vitamin B1 at B6, ang pinakamabisa na gamot para sa akin.

At isa pa pong maipapatotoo ko, ang apo ko po ay may bukol sa ilalim ng kanyang talampakan at ‘yung paa niya ay tatlong araw nang namamaga. Hindi siya makatulog sa gabi at iyak nang iyak sa sobrang sakit.

Nang makita ko ang paa niya nilagyan ko ng Krystall Herbal Oil at Krystall herbal Powder kaya noong gabi ring iyon ay nakatulog na siya. Ang paa niya ay puro nana at ang laki-laki ng bukol. Ang sabi ng kanyang nanay, dadalhin na lang daw sa doctor at ipapabiyak.

Hindi pumayag ang aking apo, kaya ang ginawa niya, siya na ang bumutas at nang lumabas ang nana at dumugo naginhawahan na siya.

Noong siya’y may sugat, binigyan ko siya ng Krystall Herbal Oil at Krystall Powder at pati na rin ng Krystall Yellow Tablet na kanyang ininom.

Napakabisa talaga ng ating mga gamot. Salamat sa Panginoon, hindi na gumastos nang malaki ang kanyang magulang.

Maraming-maraming salamat sa Panginoon at natuklasan ko ang gamot na ito na nabibili ko sa inyo at marami rin akong naitutulong sa iba dahil sa gamot na Herbal.

Hanggang dito na lamang po, maraming salamat kay Yahweh El Shaddai at ginabayan ta-yong lahat.

Nagpapatotoo,

SIS BENITA V. SOSA

Si Fely Guy Ong ay kilalang Herbalist na nagsimulang manggamot noong 1988. Para sa mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan, maaari siyang tawagan sa telepono bilang (02) 853-09-17 o 852-09-19 o magsadya sa VM Tower, 727 Roxas Blvd., cor. Airport Rd., Parañaque City.