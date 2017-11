Token, pinuri ang galing nina Iza Calzado at Maris Racal sa MMK episode

PURING-PURI ng Charity Diva na si Token Lizarez sina Iza Calzado at Maris Racal, mga pangunahing tampok sa MMK episode na mapapanood this Saturday. Bukod kasi sa mababait, magagaling daw na mga artista ang dalawa. ”I’m so proud and so thankful for this big break na ibinigay ng MMK sa akin. At sa malaking tiwala nila sa kakayahan ko bilang baguhang artista. Ang mga nakatrabaho ko rito, ang babait nilang lahat, mula sa director na si Raz de la Torre, mga artista na sina Ms. Iza, Maris Racal, Gerald Madrid, Nonie Buencamino… lahat ang babait, pati mga staff at crew,” aniya.

Dagdag ni Ms. Token, “Si Ms. Iza bukod sa napakabait ay napakagaling na artista at ganoon din si Maris as young Iza Calzado, ang bait-bait at ang galing-galing nila! I love them all! Gumaganap ako rito bilang mother in-law ni Ms. Iza Calzado. Pinatanda nila ako rito.

“I really enjoyed! Napaka-organized ng lahat, we even all prayed before mag-start ng shooting. Napaka-professional din ng lahat, napakagaling ng mga kasama kong artista at mababait especially si friend kong Gerald Madrid! Ang galing din ng child star na si Jaren.”

Ano ang reaksiyon niya na sunod-sunod ang kanyang projects ngayon sa TV at pelikula? “I feel so blessed and super grateful kay God sa lahat ng blessings, yes sunod-sunod nga ang acting project ko ngayon. Sa 23 kasi ay may shooting na naman ako, movie naman ito. ‘Di ko pa alam kung sino ang mga kasama ko rito.

“I really enjoyed my acting career as well as my singing career, kaya ko naman lagariin both e, hahaha! Kapag artist ka kasi, puwede ang multi-tasking hihihi, kasi I am enjoying what I do, puwede talagang pagsabayin,” wika ni Ms. Token.

IÑIGO PASCUAL,

AMINADONG SOBRANG

PASSIONATE BILANG

SINGER!

IPINAHAYAG ni Iñigo Pascual ang kasiyahan sa magandang takbo ng kanyang career bilang singer/composer. Bunsod nito, ipinahayag ng binata ni Piolo Pascual na mas magfo-focus siya ngayon sa kanyang career bilang singer.

“Happy po ako sa takbo ng career ko, talaga pong nagtrabaho ako para makamit ‘yung opportunities na mayroon ako ngayon. So ngayon po ine-enjoy ko lang ‘yung every opportunity, every chance to perform, every chance to be able to do these type of things na dati pinapangarap ko lang po. Ngayon na nandito na, talagang I want to grab the opportunity dahil ‘yun naman talaga iyong gusto kong gawin from the start,” saad ni Iñigo.

Wika ng Kapamilya aktor, “Ngayon po, gusto ko pong sabihin na mas magfo-focus ako sa music dahil ‘yun naman po talaga ‘yung passion ko. It’s something that I’m passionate about and I’m gonna be having my first major concert sa December 1 sa Music Museum po.

Sobra po akong naging hands-on dito dahil siyempre po, sobrang espesyal po sa akin nito.

“Sobrang big deal sa akin na magkaroon ng sarili kong concert and I’m just excited dahil marami akong prinepare para sa supporters ko and I have a song that I’m writing right now, malapit na pong matapos na ire-release ko roon po mismo sa concert. Sobra po akong nae-excite sa concert kong ito and I’m just really-really thankful na nabigyan po ako ng opportunity na makapag-record, makagawa ng kanta and right now with Himig Handog, I’m really happy na napili ako as one of their interpreters.”

Inamin din ni Iñigo na na noong una ay hindi siya nagagandahan sa single niyang Dahil Sa ‘Yo. Kaya nagulat daw siya nang naging big hit ito. “Sobrang nagulat ako nang naging hit ito, sobra akong na-overwhelm. So, masaya po ako dahil nabago iyong career ko sa song na ito.”

ALAM MO NA!

ni Nonie V. Nicasio