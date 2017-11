Para sa Munti kids ngayong Children’s Nonth

PARA SA MUNTI KIDS NGAYONG CHILDREN’S MONTH: Sa pagdiriwang ng Children’s month, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa ang Mascots na sina Mr. Siggie (Centennial Mascot), Tatay Jimmy, at Ruffy Jr., nitong 10 Nobyembre 2017 sa Sucat Covered Court, Brgy. Sucat, Muntinlupa City. Pinagkalooban ang mga batang lumahok mula sa Muntinlupa ECCD centers ng payong at iba pang goodies sa pa­kikipagtulungan ng SPMUDA-UNDESA at nagpalabas ng puppet show hinggil sa rabies awareness. Kamakailan, ang Muntinlupa City ay pinarangalang Most Child-Friendly City sa NCR. (MANNY ALCALA)