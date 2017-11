Boses nanumbalik sa FGO Krystall herbal products (Vocal cord tinamaan sa thyroid surgery)

Dear Fely Guy Ong,

Taong 1998 po ako naoperahan sa goiter. Bukol po sa kanang bahagi ng leeg. Ipina-laboratory nila ang nakuhang bahagi ng bukol na nagresulta ng Papillary Carcinoma.

Nag-decide po ang mga doctor dapat after two weeks ay maalis naman ang kaliwang bahagi para sa ganoon hindi na mahawa.

Pagkatapos po ng aking 2nd operation nawala po ang voice ko na tumagal ng three months. Nasira raw ang vocal cord at sinabihan ako na ‘di na muli babalik ang dating boses ko.

Lubos po akong nabahala sa kalagayan ko.

Isang araw narinig ko si Fely Guy Ong sa kanyang programa sa radio. Pinagsadya ko siya sa V.M. Tower, Baclaran para mag-attend ng seminar.

Nagkonsulta ako sa kanya at sinunod ko lahat ang instructions niya. Katulad ng bawal na pagkain, pagkaing dapat at paggamit ng Krystall Herbal Oil at Nature Herbs at napakaganda po ng resulta, almost one month bumalik na ang boses ko.

Praise God!

Kaya hanggang ngayon patuloy pa rin akong gumagamit ng FGO products. Ganoon din ang mga kamag-anak ko at mga kaibigan.

Maraming salamat po.

MARIA A. PASUMBAL

36-E Kalayaan Ave.,

Brgy. Malaya,

Luna Rd.,

Quezon City