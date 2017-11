Calvelo tutok sa 2 Int’L Open Chess

NAKATUTOK si Jelvis Arandela Calvelo, ang country’s hottest non-master player sa dalawang International Tournament bago matapos ang taong ito.

Ating magugunita na si Calvelo na tubong Dasmarinas, Cavite ay nakakolekta ng 7.0 puntos mula sa anim na panalo at dalawang tabla para tumapos na malinis ang kanyang kartada sa siyam na laro at makopo ang 3rd overall sa 2017 Canadian Open Chess Championship (Under 2200 section) na ginanap sa Sault College sa Sault Ste. Marie, Ontario, Canada nitong Hulyo 6 hanggang 16, 2017.

Ang 38 anyos na nakabase sa Toronto, Canada kung saan ang kanyang trabaho ay Aircraft Winder at technician sa Canada International Aviation Inc., ay naka- schedule makipagtagisan ng talino sa nalalapit na Mayor’s Cup International Open Chess Championship sa Nobyembre 11 at 12 sa Buffalo, New York, USA kasunod ng Mississauga International Open Chess Championship sa Disyembre 1 hanggang 3, 2017 sa Mississauga, Ontario Canada.

Inaasahan na rin niya na masyadong malalakas ang kanyang makakatapat sa nalalapit na torneo.

“It is part of my learning experience. I have to learn how to beat stronger players,” sabi ni Calvelo.