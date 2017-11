We all need a break — Beauty (sa pag-iwan nina JLC at Ellen sa trabaho)

MAGKAKABALIKAN ba sina Caloy (Joem Bascon) at Tessa/Teri (Beauty Gonzalez)? Ito ang inaabangan ng lahat ng nanonood ng Pusong Ligaw dahil nga napapadalas ang pagsasama nila ngayon sa workshop na pareho silang nagtuturo.

Ngayon lang ulit naiisip ni Caloy ang magaganda nilang pinagsamahan ni Tessa lalo na’t matabang na ang pagsasama nila Marga (Bianca King) dahil simula noong gawing House of Marga ang House of Teri ay naging workaholic na ang huli at nawalan na ng oras para sa kanyang mag-ama.

Maging ang kaarawan ni Caloy (Joem) ay nakalimutan na rin ni Marga (Bianca) bagay na ikinatampo nang husto dahil si Tessa/Teri (Beauty) pa ang nakaalala kung kailan at ipinaghanda pa siya.

At sa ginanap na presscon ng Pusong Ligaw para sa ikalawang yugto ay nagpasalamat ang buong cast dahil aabutin hanggang 2018 ang programa nila at dahil dito ay mas lalo pa nilang pagbubutihin.

Samantala, hindi naiwasang hindi tanungin si Beauty tungkol sa bestfriend niyang si Ellen Adarna kung sila na talaga ni John Lloyd Cruz.

Si Ellen ang dahilan kaya nagkakilala sina Beauty at asawa nitong si Norman Crisologo at kinuhang ninang din sa anak nilang si Olivia Ines samantalang ninong naman si Lloydie.

Kaya more or less ay sobrang magkakaibigan talaga ang tatlong personalidad at posibleng updated din ang isa sa bida ng Pusong Ligaw kina Ellen at JLC.

Sa tanong kung kumusta na sina Ellen at John Lloyd, “they both love each other, eh. So, I’m happy for them.”

As of this writing ay hindi pa naghaharap sina Beauty at boyfriend ng bestfriend niya.

“We’re too old to say things na. Kahit ako nga, hindi ko napakilala na boyfriend ko na pala ‘yung asawa ko rati. It’s just, you know, when you see both people happy, then maybe they’re together,” say ng aktres.

At sa isyung iniwan ng dalawa ang kanilang mga trabaho sa Pilipinas tulad ng gag show na Home Sweetie Home.

“We all need a break. Ako rin naman, I’m gonna go somewhere also. I’m gonna have my break. I mean, kailangan din natin ‘yan sa sarili natin. We need to get ourselves together.

“Kasi minsan, when you’re overworked na rin, araw-araw ‘yun lang ang ginagawa mo, nakalilimutan mo na kung paanong tumawa.

Nakalilimutan mo nang mag-appreciate sa mga maliliit na bagay pag-travel, bigyan ng time sarili mo. So, I’m happy, finally, both of them are doing it,” say pa ng aktres.

At kapag nalaman niyang magpapakasal na sina Ellen at John Lloyd ay, “I’ll be there whenever, wherever. Sabi ko sa kanila, ‘gawin niyo na lang weekend. Kahit isang araw, pupuntahan ko kayo kahit saan’.”

KAPANGYARIHAN

NI KATHRYN,

LALABAS NA

MUKHANG binibilisan na ng Star Creatives ang kuwento ng La Luna Sangre dahil isa-isa ng namamatay ang mga kakampi ni Jacintha Magsaysay (Angel Locsin) tulad ni Samantha (Maricar Reyes-Poon) base sa ipinalabas nitong Martes.

Para hindi na rin mainip ang supporters ng KathNiel kung kailan totally makukuha na ni Malia/Toni (Kathryn Bernardo) ang kapangyarihan niya bilang bagong Tagapagligtas.

Matatandaang walang kamatayan si Sam (Maricar) at ang makakatalo lang sa kanya ay ang lalaking isinumpang may tinta at si Sandrino/Supremo (Richard Gutierrez) iyon na nangyari na nga.

Sunod-sunod ang tanong sa amin ng mga kaibigan at kaanak, “akala ko ba walang kamatayan si Samantha?”

Sa utos na rin ni Jacintha (Angel) kay Samantha kaya nabuo ang Moonchasers na pinamumunuan naman ni Prof T (Albert Martinez) para kalabanin si Supremo/Sandrino.

Nagpanggap na lady in red o babaeng nakapula si Samantha para iligtas si Jacintha (Angel) sa paniniwala ni Sandrino/Supremo/Gilbert Imperial (Richard) na siya ang ‘Babaeng Nakapula’ na pumatay kay Barang (Sharmaine Buencamino).

Lumakas pa ang pagdududa ni Supremo/Sandrino (Richard) kay Jacintha noong nagpaalam na babalik siya ng Indonesia dahil may aasikasuhin, kaya nang napatay niya ang kapatid na si Sam na nakasuot ng pulang kappa ay parang naniwala na, pero hindi pa rin nawawala ang pagdududa nito na kasabwat si Jacintha.

Kaya naman pinaghandaan ni Supremo/Sandrino (Richard) ang mga susunod na hakbang ni Jacintha (Angel) lalo na’t alam niyang nagpunta sa gubat ang huli para hanapin ang librong nasa pangangalaga ngayon ng isang ermitanyo.

Kaya kaabang-abang ang mga susunod na hakbang nina Jacintha (Angel) at Supremo/Sandrino (Richard) at ano ng mangyayari sa Moonchasers ngayong wala na si Samantha (Maricar).

FACT SHEET

ni Reggee Bonoan