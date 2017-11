2 parak sinibak sa sipol (UP student binastos)

TANGGAL sa puwesto ang dalawang pulis ng Quezon City dahil sa pagsipol sa estudyante ng University of the Philippine (UP) nitong 2 Nobyembre sa Katipunan Avenue, ng lungsod.

Sa direktiba ni Quezon City Police District (QCPD) director, Chief Supt. Guillermo Lorenzo T. Eleazar, iniutos niya ang pagsibak kina PO2 Ric Taguilan at PO1 Domingo Cena, mula sa Proj. 4 Police Station 8, at ipinadala sa District Headquarters Support Unit sa Kampo Karingal,

Inilagay sa floating status ang dalawa habang nahaharap sa kasong kriminal dahil sa paglabag sa City Ordinance 2501 Series of 2016 (Ordinance for a City Gender and Development Code).

Nahaharap din sila sa kasong administratibo na “conduct unbecoming of a police officer.”

Sa imbestigasyon, batay sa salaysay ng biktimang si Carmela, nasa Katipunan Avenue siya nang sipolan ng dalawang pulis na lulan ng isang police mobile car.

Ayon sa biktima, hindi niya nagawang kuhaan ang retrato ang mobile car dahil sa takot.

Nakarating sa kaalaman ng tanggapan ni Eleazar ang insidente nang mag-viral ito sa social media kaya agad niyang pinaimbestigahan.

Sa pamamagitan ng CCTV, natunton ang body number 235 ng QCPD police mobile car kaya, nakilala sina Taguilan at Cena.

Itinanggi ng dalawa na sila ang sakay ng mobile car ngunit lumabas sa dispatch report ng PS 8, ang dalawa ang sakay at naka-duty sa oras nang maganap ang insidente.

Bukod kina Tanguilan at Cena, nahaharap din sa kasong administratibo si SPO1 Ariel Camiling, PS 8 shift patrol supervisor, dahil inililigaw niya ang imbestigasyon makaraan sabihing siya ang sakay ng mobile car at hindi sina Cena at Taguilan. (ALMAR DANGUILAN)