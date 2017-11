Wala na bang pag-asang umayos ang serbisyo ng MRT!?

MABUTI na lamang at walang pasaherong may sakit sa puso ang Metro Rail Transit 3 (MRT3) nang magliyab ang isang bagon nitong Linggo ng umaga.

Sa totoo lang, wala nang bago sa balitang ito, pero ang nakatatakot talaga e ‘yung nagliyab!

Mantakin ninyo, nagliyab ang bagon ng MRT?!

Wattafak!

Hindi na lang tumitirik o biglang tumitigil ang MRT3, nagliliyab na ngayon!

Ipag-adya naman po sana, pero nakakikilabot ang pangitain na baka bigla pang dumating ang panahon na makoryente ang mga pasahero rito.

‘Wag naman po sana.

Kailangan bang ulit-ulitin nating ipaalala na ang rail transit ay malaking tulong sa commuting public dahil ito ay mura at mabilis na paraan upang makapasok sa trabaho at makauwi sa kanilang mga tahanan?!

Hindi ba’t ‘yan ang ultimong layunin ng rail transit system?

Ang magbigay ng kaalwanan sa publiko lalo na ‘yung walang ibang pagpipilian kundi ang sumakay sa mass transport system?!

Pero bakit kung alin ‘yung nakagiginhawa sa maliliit at mahihirap nating kababayan ay iyon pa ang laging pineprehuwisyo?

Heto pa ang isang ‘classic style’ ng ilang opisyal ng gobyerno, tuwing nagkakaaberya ang MRT ang laging sinisisi ng mga nakaupo ngayon ay dating administrasyon.

Sonabagan!

Secretary Art Tugade Sir, mahigit isang taon na kayo sa posisyon, nakahihiya na ‘yung attitude na sisihin lagi ang nakaraang administrasyon sa mga kapalpakang mamamayan ang nagdurusa. Kaya nga kayo inilagay diyan sa puwesto ninyo para tulungan si Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na ayusin at ituwid ang mga bulok na sistema sa mga ahensiyang inyong kinatatalagahan.

Wala kayo riyan para manisi nang manisi.

Anyway, habang isinusulat natin ang kolum na ito ay napabalitang sinibak na ng Department of Transportation (DOTr) ang BURI o ang Busan Universal Railways Inc., na kinontrata upang i-overhaul ang 43 light rail vehicles, total replacement ng MRT’s signalling system at iba pang maintenance work. Ayon sa DOTr, very poor ang performance ng BURI, hindi kayang siguruhin ang availability ng napagkasunduang bilang ng trains at bigo rin makakuha ng spare parts para sa immediate repairs.

Ang tanong po natin, kung sinibak ang serbisyo ng BURI, sigurado na bang hindi mauulit ang mga kapalpakang naranasan ng MRT?!

At kung sino ang papalit, matitiyak ba nilang hindi na mauulit ang mga kapalpakan?!

Sana naman, dumaan sa mahusay na proseso ang pagpili ng bagong maintenance contractor nang matuldukan na ang paulit-ulit na kapalpakan sa sistema ng MRT!

‘Yun lang!

Para sa mga reaksiyon, suhestiyon, reklamo at sumbong, magtext sa 0977.705.22.31 o mag-email sa [email protected] Para sa mga nakaraang isyu ng BULABUGIN please visit http://www.hatawtabloid.com

BULABUGIN

ni Jerry Yap