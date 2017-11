Bianca, sinorpresa si Patrick

SA isang pribadong hotel sa Viola compound sa San Rafael Bulacan, ang Masfina Hotel North Pole Golf Course ginanap ang isang special birthday treat ng international ramp model na si Patrick Patawaran, anak ni Baliuag Vice Mayor Tony Patawaran (Abel Acosta).

Mga barkada lang ng binata ang mga dumalo sa eksklusibong party at nagulat si Patrick at hindi akalaing may sorpresa pala si Bianca Lapus sa kanya.

Si Patrick ay minsan ding na-link kay Geneva Cruz.

JOSHLIA, PANGSALBA

SA TAMBALANG

SHARON AT ROBIN

MASAYA na si Sharon Cuneta dahil gumigiling na ang kamera sa pagsasamahan nilang pelikula ni Robin Padilla.

Nag-shooting na sila sa isang isla sa may Angono Rizal. Nawala na ang ilusyong magsasama muli sa isang pelikula sina Shawie at Gabby Concepcion. Pati nga si Isan Veneracion ay sinasabing makakapareha ng megastar.

Anyway, kasama nina Shawie at Binoe ang tambalang JoshLia (Joshua Garcia at Julia Barreetto) na makatutulong sa pag-angat ng gagawing movie ni Sharon.

May mungkahing bigyan ito ng magandang titulo para huwag matulad sa nakaraang pelikula ni Sharon na muntik bumaha ng lupa sa takilya.

SHOWBIG

ni Vir Gonzales