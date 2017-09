Maricel, nami-miss na ng fans

HINDI na visible sa telebisyon at pelikula si Maricel Soriano.

Huli siyang napanood sa seryeng Ang Dalawang Mrs. Real opposite Dingdong Dantes na ipinalabas three years ago pa, and that was 2013.

Huli naman siyang napanood sa pelikulang Lumayo Ka Nga Sa Akin with Mayor Herbert Bautista noong 2015. Ano na kaya ang pinagkakabalahan ngayon ni Maricel? Hindi kaya nami-miss na rin niya ang umarte?

Sana ay may producer pa rin na kumuha sa kanyang serbisyo, na may dumating ulit offer sa kanya kahit sa telebisyon muna. Sayang naman ang husay niya sa pagganap kung hindi niya ito magagamit ‘di ba?

Naniniwala kami na kung mabibigyan lang ulit ng magandang offer si Maricel, tiyak muling magniningning ang kanyang career.

MA at PA

ni Rommel Placente