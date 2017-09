‘Yuppie’ nireyp ninakawan ng katagay (Nakilala sa gimikan)

DALAWANG beses nang ginahasa, ninakawan pa ang isang 29-anyos young professional (yuppie) ng isang lalaking nakilala sa gimikan sa Antipolo City, kamakalawa ng madaling-araw.

Tinutugis ng mga awtoridad ang suspek na si Mike Guzman, 25- anyos, nakatira sa Volleygolf Subd., Brgy. Mambugan, sa nabanggit na lungsod.

Sa imbestigasyon ni PO3 Jasmine Menor, unang nangyari ang panghahalay sa biktimang si “Rodora” sa Sunset View Castle Hotel sa Sumulong Hi-way dakong 4:00 am, at ang pangalawa ay dakong 4:50 am sa madilim na lugar ng Valley Golf Course and Country Club sa Don Celso Tuazon Ave., ng nabanggit na lungsod. Sa salaysay ng biktima, hindi siya nakapalag sa suspek dahil sa takot at sa banta na siya ay papatayin. Nauna rito, uminom ang biktima kasama ang mga kaibigan sa Wilson St., San Juan, Metro Manila at dito niya nakilala ang suspek.

Payo aniya ng kanyang mga kaibigan, sumabay na siya sa suspek dahil pareho silang taga-Antipolo. “Oy taga-Antipolo rin ito sabay ka na sa kanya.” Bunsod ng kalasingan, pumayag ang biktima at magkasabay silang nagtungo sa Antipolo sa paniwalang ihahatid siya ng suspek sa kanilang bahay.

Ngunit dinala ng suspek ang biktima sa nabanggit na hotel at ginahasa.

Hindi pa nakontento, muli siyang ginahasa ng suspek sa madilim na lugar ng Valley Golf Course and Country Club sa Don Celso Tuazon Avenue.

Gayonman, bago iniwan ng suspek ang lupaypay na bikima ay kinuha ang kanyang iPhone 7 na nagkakahalaga ng P40,000. (ED MORENO)