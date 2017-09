US astronaut nagbalik na sa mundo (Record-breaking)

NAGBALIK na sina NASA astronaut Peggy Whitson at dalawa sa kanyang crewmate makaraang mag-parachute touchdown sa Kazakhstan nitong nakaraang linggo. Hawak ni Whitson ang US record para sa kanyang career-total na 665 araw na nasa orbit ng daigdig.

Winakasan ni Whitson, 57, ang extended stay na umabot sa mahigit siyam na buwan lulan ng US100-bilyong research laboratory na International Space Station na lumilipad ng 250 milyon (400 kilometro) sa ibabaw ng Earth.

“I feel great,” pahayag ng astronaut na biochemist din sa inflight interview noong Lunes.

“I love working up here. It’s one of the most gratifying jobs I’ve ever had,” dagdag ni Whitson.

Nagbalik ang dalawa sa kanyang crewmates na pumahimpapawid sa space noong buwan ng Nobyembre may tatlong buwan na ang nakalilipas. Naiwan si Whitson matapos mag-scale down ang bansang Russia sa kanilang station staff mula sa tatlo sa dalawang cosmonauts.

Nagbalik si Whitson kasama si Jack Fischer, na kasapi ng National Aeronautics and Space Administration, at Russian cosmonaut Fyodor Yurchikhin.

Nag-touch down ang crew ng Russian Soyuz capsule sa Kazakhstan noong Sabado.

“I’m looking forward to seeing friends and family,” wika ni Whitson sa isa pang panayam ng media.

“But the thing I’ve been thinking about the most, kind of been fantasizing about a little bit, are foods that I want to make, vegetables that I want to sauté, things that I’ve missed up here,” aniya.

Noong Abril, binasag ni Whitson ang 534-day U.S. record para sa cumulative time in space. Pipitong lalaking Russian ang nakapag-log ng labis na panahon, kabilang si Gennady Padalka, ang world record-holder na nakatagal ng 878 araw sa orbit.

ni Tracy Cabrera