BoC color coding scheme

MATAPOS mabulgar sa imbestigasyon ng Senado kung paano nakonek at nakakuha ng HS CODE si Mark Taguba para hindi ma-alert at walang hassle sa pag-process at labas ng kargamento niya sa Customs.

The question now in my head is, sino ang nakaaalam how Taguba operates among his three associates Richard, Manny and Kenneth?

Paano kaya nalaman ng drug syndicate ang operation ni Taguba sa paglalabas ng container sa Customs?

Paano nila nalaman na smooth sailing ito kapag naglalabas ng kargamento sa customs?

Bakit tumagal nang ilang araw sa Valenzuela warehouse ang shabu shipment?

Batay sa senate investigation, may iba pang drug shipment na posibleng nakalabas o nakalusot sa customs. Si Taguba lang ba ang nabigyan ng HS CODE o may iba pang player na nabigyan din?

Naitanong ba ng mga mambabatas kung may ibang player na dumaraan sa GREEN LANE gamit ang EMT trading?!

Did the Senate check all entries passing thru GREEN LANE?

Hindi rin naman lihim sa customs na ginagamit ang selectivity system para makaiwas sa hassle at mabilis na mailabas ang isang kargamento.

May info nga sa pier, na kapag malaki gay-bi, Green Lane ka, kapag medyo maliit ang tara yellow lane ka, at kapag walang hatag sa red lane ang bagsak mo!

PITIK – Ricky “Tisoy” Carvajal