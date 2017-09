Kung ‘bingo’ sa smuggling si Polong, Digong magbibitiw

HINAMON ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga kritiko na maglabas ng affidavit, at video footage na may audio mula sa isang tao na nagbigay ng kuwarta kay Davao City vice mayor Paolo “Polong” Duterte para sa isang illegal transaction, agad siyang magbibitiw bilang Punong Ehekutibo ng bansa.

Sinabi ng Pangulo sa anibersaryo ng Eastern Mindanao Command kahapon sa Davao City, hindi niya tatanggapin ang ebidensiyang magmumula kay Sen. Antonio Trillanes IV dahil basura ito.

Noon pa aniyang 2016 elections ay inakusahan na siya ni Trillanes na may daan-daang milyong piso sa banko ngunit walang napatunayan ang senador at hanggang ngayon ay patuloy sa pag-atake sa kanya at maging sa kanyang mga anak.



Inulit ng Pangulo ang kanyang pangako na kahit isa sa mga anak niyang sina Paolo, Davao City mayor Sara Duterte-Carpio at Sebastian ang masangkot sa korupsiyon ay magre-resign siya bilang Pangulo dahil wala na siyang karapatang mamuno sa bansa kapag nabahiran ng katiwalian ang kanyang pangalan.

“Now, itong anak kong si Polong, sinabi ko bigyan ninyo ako ng affidavit na may taong nagbigay, siya mismo, kung may camera, may audio, mas maganda at tinanggap niya at narinig ko, ‘Ito bayad sa ano…’ I have assured you noon pa pag-upo ko, kasi importante ‘yan e, your trust. Sabi ko, ‘Kung itong mga anak ko, masabit sa corruption,’ Pinangalanan ko, si Polong, Inday, pati si Sebastian. Because I’m only responsible for my sons and daughter. I cannot hold myself responsible doon sa mga apo ko na malalaki na. That’s no… they’re no longer under my parental supervision,” aniya.

“Now, uulitin ko. Kung may ebidensiya — huwag ‘yung kay Trillanes kasi basura man talaga lahat ‘yan. Ako ‘yung example. Kita mo naman anong ginawa ng Inquirer pati ABS sa akin. Lahat ng basura itinapon nila. At that time, si Polong, hindi pa ako Presidente, kasali na roon,” dagdag niya.



Ang manugang aniyang si Mans Carpio, esposo ni Sara, ay abogado ng Mighty Corp., ngunit walang hininging pabor sa kanya para sa kliyente bagkus ay itinuloy ng gobyerno na sampahan ng kaso.

(ROSE NOVENARIO)