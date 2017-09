PNP official na nagbunyag ng iregularidad sa Pope Francis visit’s allowance tinambangan sa Munti

HANGGANG ngayon ay hindi pa batid kung ano ang ultimong motibo sa ambush kay police Chief Inspector Ernesto Eco.

At nakalulungkot na wala man lang nagdalamhati sa habay ng mga nagpapakilalang nagmamahal kuno sa demokrasya at kalayaan.

Walang nag-ingay sa pagpaslang sa nasabing pulis, siguro nalimutan na nila na si Major Eco ang pulis na nagbunyag na mayroong iregularidad sa allowance ng mga kagawad ng Philippine National Police (PNP) na nag-duty nang dumalaw si Pope Francis noong Enero 2015.

Sinabi rin na itinalaga si Eco sa Mindanao pero hindi umano nag-report kaya siya ay AWOL sa serbisyo nang maganap ang pamamaslang.

Nalulungkot tayo na sa ganito nagwakas ang karera ni Major Eco sa PNP.

Matapos niyang ‘magmalasakit’ sa pondo ng PNP at sa buwis na ibinayad ng sambayanan ay ganito pa ang kanyang naging wakas.

Sana ay maigawad ang katarungan kay Major Eco at sa kanyang pamilya.

‘Yun man lang ay maitimo sa isip ng marami lalao sa isip ng mga kabataan na siya ay may kontribusyon para maibunyag ang iregularidad sa burukrasya.

Let’s keep our fingers crossed and pray that justice will prevail.

BULABUGIN

ni Jerry Yap