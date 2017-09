Julian at Aljur, walang rason para mag-away

MABILIS ang naging kasagutan ni Julian Trono na okey na okey sila ni Aljur Abrenica, ang esposo ng na-link sa kanya noong si Kylie Padilla.

Tsika ng lead actor ng Fan Girl/Fan Boy ng Viva Films na mapapanood sa September 6, “Sobrang okay kami. Both of us, we’re still in touch. Nakakapag-usap pa rin kami.

“Everyone should be grateful. I mean wala namang kahit anong bad blood with anyone.

“They’re happy, I’m happy, that’s what matter.”

Ang mahalaga nga kay Julian ay nananatili silang magkaibigan ni Kylie hanggang ngayon at maging si Aljur ay okey sa kanya.

MATABIL – John Fotanilla