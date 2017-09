CHEd may dalawang executive director, Vitriolo vs Yee

IGINAGALANG at susundin ng Palasyo ang pasya ng Court of Appeals (CA) sa isyu ng pagkakaroon ng dalawang opisyal sa iisang posisyon na executive director ng Commission on Higher Education (CHEd).

“The Office of the President and the Commission on Higher Education (CHEd) will – of course – respect and abide by the decision and order of the Court of Appeals (CA), pahayag kahapon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella. Naglabas ng desisyon ang CA na nagsasaad na ibinabalik bilang executive director si Julito Vitriolo na naunang ipinasibak ng Ombudsman noong Enero dahil sa kabiguan niyang imbestigahan ang alegasyon na ginagawang “diploma mill” ang Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.

Nang mawala sa puwesto si Vitriolo noong Enero ay itinalaga si Karol Mark Yee bilang kanyang kapalit.

(ROSE NOVENARIO)