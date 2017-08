Tambalang Vhong at Lovi, epektibo; WULK, kumita ng P36-M

EFFECTIVE ang tambalang Vhong Navarro at Lovi Poe dahil sa limang araw ng pagpapalabas ng unang tambalan nilang Woke Up Like This ay kumita ng P36-M.

Maituturing ngang big hit itong family comedy for all ages na handog ng Regal Entertainment nina Mother Lily at Roselle Monteverde. Muli, pinatunayan nilang nais pampamilya ang inihahandog nilang pelikula.

Garantisadong 100 percent ang non-stop entertainment offering na idinirehe ni Joel Ferrer kaya naman sa bawat theater tour ni Vhong tulad noong Sabado sa Trinoma, talaga namang dinumog siya.

Unang comedy film ito ni Lovi pero naitawid niya ang pagpapatawa. Tawag nga sa kanya ng writer ng movie, ay LPJ o Lovi Poe Jr., kasi naman natural comedian din ang ama niyang si Fernando Poe Jr., bukod pa sa pagiging Action King nito. At si Vhong, wala ng duda sa husay niyang magpatawa dahil talaga namang gugulong ang sino mang manonood sa kanya.

Kaya kung gustong ninyong sumaya, watch na ng Woke Up Like This na palabas pa sa mga sinehan. Hindi lang kayo sasaya, tiyak may makukuha rin kayong aral na kikintal sa inyong mga puso.

SHOWBIZ KONEK – Maricris Valdez Nicasio