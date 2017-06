Young male star, bading din ang hanap

KAWAWA naman ang isang young male star. Nang unti-unti na rin siyang nakagagawa ng pangalan at nagpalit pa nga siya ng manager para mas mapaganda ang kanyang career, at saka naman parang tuksong hinahalukay ang kanyang nakaraan.

May lumalabas na mga picture niya noong mas bata pa siya, may kulay pa ang kanyang buhok, at madalas pa siyang istambay sa mga gay bar sa Malate. Binibisto ng mga dati niyang friends na siya ay kagaya rin nila. Bading din pala siya. Panay pa naman papogi niya at pagpapalaki ng katawan.

(Ed de Leon)