Pokwang kompirmadong buntis pahinga raw muna sa trabaho

MAGTO-TWO months preggy na si Pokwang courtesy of her boyfriend Lee O’Brian.

At dahil nakunan na noong 2015 ang sikat na komedyana sa karelasyon ding kano ay pinayuhan ng kanyang doctor na magpahinga kaya pansamantalang bed rest muna ang sikat na komed-yana.

Ayon kay Lee, nagpaalam na muna ang kanyang girlfriend sa kanyang mga show sa ABS-CBN na FPJ’s Ang Probinsyano at Banana Sundae at sa iba pang commitments.

Well, nang mainterbiyu namin noon si Pokie sa kanyang mansiyon sa Taytay ay pangarap na talaga niyang magkaroon ng baby na blue eyes na ngayon ay mabibigyan na nga ng katuparan.

Nang tanungin naman si Lee, kung ano ang gusto niyang ipangalan sa magiging anak nila ni Pokwang?

Sagot nito, kapag boy ang baby nila ay William pero kapag girl naman daw ay malamang na isunod nila ito sa pangalan ng kanyang Mommy.

Kahit hindi pa bumabalik sa serbisyo

CARDO TULOY ANG PAGTUGIS

SA MGA REBELDENG NANGGUGULO

SA GOBYERNO SA “FPJ’S

ANG PROBINSYANO” BOOK 2

Pinatunayan ni Cardo Dalisay (Coco Martin) na puwede pa rin siyang tumulong sa pulisya at sa gobyerno kahit hindi pa bumabalik sa ser-bisyo at namumuhay nang normal bilang jeepney diver kasama ang misis na field news reporter Alyana (Yassi Pressman) at baby nilang si Ricky na nagkaroon ng birthday party kamakailan.

Sa pagtatanim ng bomba ng mga rebeldeng tauhan ni Romulo Dumaguit (Lito Lapid) na sina Homer alyas Alakdan (Jhong Hilario) at Roldan a.k.a Gagamba (Ronwaldo Martin) sa eskuwelahan na pinapasukan nina MacMac, Paquito, Ligaya at Dang, nagawang iligtas ni Cardo ang mga batang kapamilya at naihagis sa dagat ang bomba na puwedeng kumitil

sa buhay ng maraming estudyante at guro.

Pero dahil mga vigilante na kasapi ng Pulang Araw lider group, ayaw tumigil sa panggugulo sa gobyerno at talagang seryoso silang makapanakit ng kapwa para mapansin sa kanilang paniniwala at ipinaglalaban.

Hindi ito hahayaan ni Cardo at lalabanan niya ang masasamang elemento at patuloy na poprotektahan ang kanyang pamilya.

Samantala mas masaya ngayon ang paligid sa bahay ni Lola Flora (Ms. Susan Roces) dahil sa pagdami ng kanilang kapitbahay kaya lang merong contravida sa buhay ni Lola Kap. Siya ang eksenadorang si Kapitana Gina Magtanggol (Mitch Valdez) na inggitera at gustong kalabanin ang lola ni Cardo sa eleksiyon.

As of now, nananatili pa ring #1 sa ABS-CBN Primetime Bida ang FPJ’s Ang Probinsyano na nasa

Book 2 na at napapanood gabi-gabi pagkatapos ng TV Patrol sa Dos at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel(TFC).

ANNIKA PINTASERA NI JULIA MONTES

SA WANSAPANATAYM HINDI NATITINAG

SA MATAAS NILANG RATINGS

Hindi bumababa sa double digit o 30% na rating ang bawat episode ng pinagbibidahang istorya ni Julia Montes sa Wansapanataym na “Annika Pintasera” kasama ang bagong katambal na si JC Santos na gumaganap na Jerome sa show ng Dreamscape Entertainment.

Sa episode na mapapanood ngayong June 25, abangan kung malalagpasan ni Annika ang tatlong linggong taning sa kanyang buhay na labis-labis na ipinag-aalala ng kanyang Mommy Edith (Ana Roces) at Daddy Michael (Michael Flores), ganoon rin ng Nanay ni Jerome na si Flora (Candy Pangilinan) at mga kapatid ng binata na sina Bitoy (Marco Masa) at Loti (Amy Noblesa) at ng Tito nitong si Bondying (John Lapus) na pare-parehong malalapit kay Annika (Julia).

Ngayon, ay patuloy ang paggawa ng dalaga ng mabuti at pagpapasaya sa miyembro ng pa-milya ni Jerome na binigyan niya ng debut party si Loti.

Dahil sa kabutihan at tunay na pagbabago sa ugali ay mukhang magiging happy ending ang love story nina Annika at Jerome na kinakikiligan na rin ang team-up.

VONGGANG CHIKA! – Peter Ledesma