Kylie, nanay na rin ang turing kay Mariel

MASUWERTE ang mga anak ni Robin Padilla na sina Queenie at Kylie sa tita nilang si Mariel Rodriguez dahil halos lahat ng okasyon sa buhay nila ay ang huli ang nag-aasikaso.

Katulad niyong dumating ng Pilipinas si Queenie para personal na ipakilala ang asawa sa papa niyang si Robin ay si Mariel ang nag-ayos ng venue at nagtawag sa mga kaanak ng aktor.

Si Mariel din ang nagbigay ng baby shower kay Kylie kamakailan na hindi dinaluhan ni Robin dahil abala siya sa shooting ng pelikulang Utol Kong Hoodlum 3.

Base sa post ni Kylie sa kanyang IG bilang pasasalamat kay Mariel, “thank you to this amazing woman who made all of this happen. I really don’t know how to thank you enough for making magic happen for my baby’s baby shower from theme, to the guests, to the registry at mother care and even the setting up of the place. I can’t even fathom how much work you put into this night and even while taking care and being such a dedicated mother to baby Maria. Thank you again so much, even also for all the advice and all the help outside of the shower. Even Aj thanks you. I am blessed to have you there for me. Thank you [email protected]

Anim na buwang buntis na ngayon si Kylie na ang ama ay ang aktor na si Aljur Abrenica na hanggang ngayon ay hindi pa sila nagkakausap ng soon to be father-in-law niyang si Robin.

Nabanggit din ni Kylie sa panayam niya sa isang event na si Mariel ang nanay niya rito dahil wala sa bansa si Liezel Sicangco.

“My mom is not here, she’s in Australia. She’s taking care of my two siblings there, so understandable, right? Pero hindi ko in-expect na my stepmother would be the step-in mother.”

Naikuwento rin ni Kylie na parati siyang tsine-check ni Mariel at pinapayuhan tungkol sa kanyang pagbubuntis.

“Parang life got so much easier. She’s doing this while she’s a mother din to her kid. So thank you so much. Kakaiba rin iyong love niya sa akin. Thank you, Tita,” emosyonal na pahayag ng aktres.

Dagdag pa, “she’s being a mom to me, too.”

Personal naming kilala si Mariel at talagang lahat ng taong mahal at mahalaga kay Robin ay minamahal din niya at pinagsisilbihan nang husto.

At siyempre, sobrang hands-on mom din si Mariel sa anak nila ni Robin na si Baby Isabella na kamukhang-kamukha ng aktor noong bata pa na tinawag ng TV host na, ‘my twins’ na pinagdikit ang litrato ng mag-ama.

FACT SHEET – Reggee Bonoan