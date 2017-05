Lalaki patay sa BFF na babae sa loob ng taxi (Dahil sa koleksiyon sa pautang)

PATAY ang isang lalaki makaraan barilin ng kaibigang babae sa loob ng taxi nang magtalo sa koleksiyon ng pautang sa Quezon City, kahapon ng umaga.

Sa ulat ni Quezon City Police District (QCPD) Kamuning Police Station 10 chief, Supt. Pedro Sanchez, kinilala ang biktimang si Nelson Cali-nisan.

Habang naaresto ang suspek na si Lilibeth Bacus, 45, ng Mary Homes Subd., Phase 1, Block 9, Lot 14, Molino, Bacoor, Cavite.

Sa imbestigasyon, dakong 9:00 am nang maganap ang pamamaril sa loob ng taxi sa kanto ng E. Rodriguez Avenue at New York St., Brgy. Immaculate, Quezon City.

Nauna rito, sumakay ang dalawa sa taksing ipinapasada ni Walter Sabaria sa Megamall sa Mandaluyong dakong 6:00 am at nagpahatid sa Landbank sa SM Cainta.

Si Calinisan ay umupo sa passenger’s seat sa harapan habang ang babae ay sa likuran. Habang papuntang Cainta, nagtalo ang dalawa hinggil sa koleksiyon sa pautang.

Pagdating sa isang u-turn slot sa Cainta, mula sa likuran ay binaril ni Bacus si Calinisan.

Makaraan, tinutukan ni Bacus ng baril si Sabaria at inutusang ihatid siya sa Cubao.

Dakong 9:00 am, pagdating sa kanto ng E. Rodriguez Avenue at New York St., Cubao, tumalon mula sa taxi si Sabaria at bumangga ang kanyang taxi sa nakaparadang SUV.

Mabilis na lumabas sa taxi si Bacus at sumakay uli ng isang taksi sa pagtakas.

Nasaksihan ng ilan nagpapatrolyang bantay-bayan ang insidente kaya hinabol ang taxi at ina-resto si Bacus habang hindi umabot nang buhay sa pagamutan si Calinisan. (ALMAR DANGUILAN)