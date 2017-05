Marlo, nanghihinayang sa pagkawala ng loveteam nila ni Janella

SI Marlo Mortel ang original na ka-loveteam ni Janella Salvador bago ipinareha kay Elmo Magalona.

Ayon kay Marlo noong naka-chat namin siya sa Facebook, kahit may panghihinayang on his part, dahil may napatunayan na ang loveteam nila ni Janella, no regrets siya sa naging desisyon ng ABS-CBN 2 na buwagin ang loveteam nila ni Janella para ipareha ang dalaga kay Elmo.

“With Elmo naman po, support lang din ako sa kanila wala naman pong regrets, basta I’ m wishing for everyone to be successful sa kanya-kanyang careers,” sabi ni Elmo.

Mula nang ipareha si Janella kay Elmo ay hindi na sila nagkaroon ng communication ng dating ka-loveteam.

“Sa ngayon po ‘di na kami nagkakausap ni Janella, bihira na po kami magkita, eh magkaiba ang work sched namin. But I’m happy for her and sa success n’ya ngayon.”

MA AT PA – Rommel Placente