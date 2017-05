Sylvia, nakatatlong Best Actress trophy na dahil sa TGL

SA ikatlong pagkakataon, muling nakatanggap ng Best Actress award si Sylvia Sanchez mula sa KBP 25thGolden Globe Awards noong Martes ng gabi na ginanap sa Star City Theater para sa programang The Greatest Love.

Nanalo rin ang TGL bilang Best TV Drama program.

Naluluha ang aktres nang malaman niyang siya ang itinanghal na best actress sa Golden Dove award dahil isa pala ito sa inaasam-asam niyang matanggap at akala niya ay hindi na mangyayari dahil 27 years na siya sa showbiz.

Pero nabuhayan siya ng loob nang maging bida siya sa The Greatest Love bilang si Gloria na may Alzheimer’s disease.

Kuwento ni Ibyang, “Sabi ko sa Diyos, for 27 years hindi ako humiling maging bida at okay lang maging support lang ako, pero this time, gusto ko itong role na ito, sana ibigay mo sa akin.”

Noong ialok ang project sa kanya ng business unit head na si Ms. Ginny M. Ocampo ay kasalukukuyan siyang may umeereng teleserye at nakiusap na sana mahintay siya dahil gustong-gusto niya ang role na Gloria.

Pero sagot sa kanya ng TV executive ay pinauumpisahan na ito ng ABS-CBN management at baka hindi na siya mahintay pa.

Aniya, “marami na pong um-oo sa mga inalok, pero siguro para sa akin talaga ang papel na Gloria. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng taong nagtiwala sa akin. Hindi rin po biro ang papel na Gloria, sobrang hirap ang pinagdaanan ko rito at ibinigay ko ang buong puso ko sa role ko.”

Tatlong buwang nanalangin si Sylvia na sana ibigay sa kanya ang TGL hanggang sa tinawagan na siya pa rin ang napili na gumanap sa papel na Gloria.

“Sabi ko kina Ms Ginny, kina Mark (program manager), Ms Marielle (Executive Producer), marami kayong makukuha na mas sikat sa akin, maraming mas magagaling sa akin, pero isa lang ang bibitawan ko sa inyo, nasa akin ang puso ni Gloria at ako ang Gloria n’yo, kaya after three months nakuha ko (project), at ito naman ang bonus ko talaga, sabi ko nga, kapag nagbigay talaga ang Diyos ng biyaya, sobra-sobra, 360 degrees na umaapaw, sobra-sobra, totoo po ‘yun.

“Ako po ‘yung buhay na example roon for 27 years at ito isa lang ito sa blessings na natanggap ko, ito lang ang bibitawan kong salita sa inyo, yes ang dami kong blessings na dumating sa akin, pero walang rason para ikalaki ng ulo, ikayabang, ikabago, bagkus, isa ito sa rason para mas maging mababang tao at mas mabuting tao. Kaya thank you to Golden Dove Awards sa paniniwala ninyo sa akin,” kuwento ni Ibyang sa thank you speech niya.

Kinunan naman ng aktres ang tropeong natanggap na may caption, “sa wakas! Nahuli rin kita. Maraming, maraming salamat 25th golden dove awards, sa paniniwala sa kakayahan ko bilang artista (best actress in a tv drama program) #abscbn #gmounit #tglfamilymaraming salamat, sa atin lahat ang award na ito sa asawa ko at sa mga anak ko kayo ang inspirasyon ko, campo&atayde family at sa mga kaibigan ko, salamat sa dasal at pagmamahal, mama rosyline ko, nanalo ako mama, #sylvianians at #teamatayde, salamat sa inyong lahat, sa walang sawang suporta,tiyaga pagmammahal at paniniwala sa akin bilang si mama gloria nyo, sa tanang #nasipitnon kadaug napod, tita angge, para sayo ang panalong ito at salamat sa patuloy na pagdadasal mo para akin at sa pamilya ko, love you ta a, miss kita sobra.

“At ibinabalik ko ang papuri sayo PAnginoong JESUS, maraming, maraming salamat po sa lahat lahat #gmounit #tgltv #abscbn #family #happiness #grateful #treasures #priceless”

As of this writing ay tatlong best actress trophy na ang natanggap ni Sylvia dahil sa The Greatest Love mula sa GEMS, Gawad Tanglaw, at KBP Golden Dove.

FACT SHEET – Reggee Bonoan