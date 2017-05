Pagku-quit ni Charice sa showbiz, OA

NAO-OA-N naman kami sa planong pagku-quit ni Charice Pempengco sa showbiz just because hiwalay na sila ng kanyang live-in partner of four years na si Alyssa Quijano.

Paano na ang pangalang pinaghirapang buuin ni Charice sa international singing scene? Mababalewala na lang ba ito ng ganoon na lang?

Bagamat wala na sigurong pinakamasaya ngayon kundi ang Lola Tess(Relucio) niya sa paghihiwalay nila ni Alyssa, hindi rin naman tiyak na ikatutuwa ng matanda na nang dahil lang doon ay tatalikuran na ng kanyang apo ang pag-awit.

Mas mag-aalboroto pa nga ito kay Charice na sinayang lang ang kanyang talent nang dahil sa nasirang relasyon.

Charice should know better. Fine, magmukmok siya sandali after the breakup. If need be, umiyak siya ng balde-baldeng luha.

Pero sa edad niyang hindi na naman bata, a high sense of maturity is expected of her. Ngayon lang masakit ang kanilang paghihiwalay pero pasasaan ba’t makaka-move on din siya, and before she knows it ay baka pagtawanan lang niya ang kanyang kaluka-lukahan.

While Charice badly needs support system tulad ng kanyang pamilya’t mga kaibigan, walang ibang makatutulong sa kanya kundi ang kanyang sarili mismo.

Ano nga ‘yung madalas ipayo sa mga babaeng sugatan ang puso? ”Lalaki lang ‘yan…maraming lalaki sa mundo!”

Puwes, Charice, babae lang din ‘yan!

HOT, AW! – Ronnie Carrasco III