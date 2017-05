Pope Francis: 3rd country dapat mamagitan sa US vs North Korea

DAPAT may mamagitan na third country sa papainit na iringan ng North Korea at US na posibleng humantong sa nuclear war at magdudulot ng delubyo sa sanlibutan.

Sinabi ni Pope Francis kamakalawa, nakahanda siyang makipagkita kay US President Donald Trump sa Europe sa su-sunod na buwan.

Kailangan aniyang muling igiit ng United Nations ang liderato sa mundo dahil naging ‘malamya’ na ito sa mga isyung kinakaharap ng iba’t ibang bansa.

“I call on… all leaders… to work to seek a solution to problems through the path of diplomacy,” anang Santo Papa.

Diplomatic solution aniya ang dapat maging sagot sa nakaambang nuke war at maraming bansa ang puwedeng maging facilitator gaya ng Norway, upang mailigtas ang sanlibutan sa kapahamakan.

(ROSE NOVENARIO)