Summer na sa HSH, Banana Sundae at Goin’ Bulilit

TULOY-TULOY ang summer episodes ng mga comedy show ng ABS-CBN.Sinimulan ito noong Sabado sa Home Sweetie Home.

At kahapon naman ay sa Banana Sundae at Goin’ Bulilit.

Walang patlang ang mga summer kuwentuhan, laro, at katatawanan. Summer Games Episode Part 1 ang natunghayan sa Goin’ Bulilit na kinunan sa Moonbay Marina, Subic. Opening ang station summer theme song. Mayroon ding games na Anong A- color (pre game) Part 1 with interview, Anong A- color Part 2 with interview, Pass the inflatables, at Inflatable Bed.

TALBOG – Roldan Castro