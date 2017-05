Lotlot, ‘di pa ka-level ang inang si Nora

“Ka-level si Mommy? Ay, no! Marami pa po, marami pa po akong kailangang patunayan.” Ito ang pahayag ng lead actress ng 1st Sem na si Lot Lot De Leon sa mga nagsasabing ka-level na niya ang kanyang mommy na si Nora Aunor sa pagwawagi niya ng Best Actress sa India sa All Lights India International Film Festival 2016 na ginanap sa Ramoji Film Ciity, Hyderabad, India noong Set. 24-27, 2016.

Napili ring Best Feature Film ang 1st Sem at nagwagi rin ang mga direktor na sina Dexter Hemedez at Allan Ibanez sa Debut Director’s Category. Pinarangalan din si Lotlot para sa Special Acting Citation.

Kabituin ni Lot Lot 1st Sem si Allan Paule at ang mga baguhang artistang si Darwin Yu at Miguel Balagtas.

Palabasa na sa kasalukuyan sa mga sinehan ang 1st Sem.

MATABIL – John Fontanilla