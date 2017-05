Ikaw Lang Ang Iibigin, may world premiere

ANG bongga ng teleseryeng Ikaw Lang Ang Iibigin dahil may world premiere pala ito sa Europe at Middle East bukas, Lunes.

Tulad dito sa Pilipinas na magpa-pilot ang ILAI ay mapapanood ito sa bansang Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait, Dubai, Oman, Italy, France, United Kingdom, at Greece.

Ito ang pinakaabangang serye ng loyalistang fans nina Gerald Anderson at Kim Chiu pagkalipas ng walong taon na akala nila ay hindi na magkakatrabaho pa ang dalawa.

Anyway, sa nakaraang kaarawan ni Kim ay walang regalo si Gerald, ”support and extra energy at saka baka hindi naman niya kailangan,” say ng aktor na ikinatawa ng press pagkatapos ng Q and A sa presscon ng Ikaw Lamang Ang Iibigin.

Samantalang isang mahabang sulat naman ang nagpasaya kay Kim, ”galing kay Xian.”

FACT SHEET – Reggee Bonoan