Juday, ‘di pa kontento sa 32 lbs. na nabawas sa timbang

MARAMI ang ginulat ni Judy Ann Santos nang lumabas ito sa stage para sa grand presscon ng kanyang pagbabalik-telebisyon, ang Bet On Your Baby na mapapanood na sa Mayo, na seksing-seksi na.

Napag-alaman naming 32 lbs. na ang nawala sa timbang ni Juday.

Aniya, nagdiyeta siya sa paraang hindi nagpapagutom. ”It’s diet according to my workout program, low carb-high protein diet.” Dagdag pa ang four times a week na workout, pag-inom ng maraming tubig, pagkain ng prutas, gulay, honey at iba pa.

Nakadagdag din sa pagpapapayat niya ang paghabol-habol sa bago nilang anak ni Ryan Agoncillo na si Luna. Ang pagtakbo-takbo o paghabol niya sa bunsong anak nila ang malakas makapagpapayat sa kanya.

Inihayag pa ni Juday na kailangan pa niyang magbawas pa ng timbang dahil noong nagbubuntis siya ay umabot ng 172 lbs ang timbang niya hanggang sa naging 140 dahil sa ginawang diyeta at workout. ”Kaya mga 15 lbs., 20 lbs. more. Pero hindi ko naman hinahabol ‘yung liliit ang waistline ko,” dagdag pa ng aktres.

Sa pagbabalik-telebisyon ni Juday, excited itong magtrabaho muli matapos mapahinga ng mahigit isang taon

“Napakasaya ko na gumawa uli ng isang show na malapit sa puso ko. Sana isa po sa inyong mga anak makasama namin sa Baby Dome. May mga bagong pasabog, pa-cute ng slight, na dapat abangan,” sabi ni Juday.

Kabilang sa mga pasabog na ito ay ang pagkakaroon ni Juday ng bagong kasama— ang digital mascot na si Piggy Bangs. Bawat episode ay makakausap niya ito at makikigulo sa kanya at sa little prince at princesses na sasabak sa iba’t ibang games.

Bawat chikiting na maglalaro rin ay magiging bahagi ng Baby Club at makaka-enjoy ng eksklusibong perks at access sa show. Para sa pilot week nito, limang celebrity babies kasama ang kanilang mommies at daddies ang maglalaban-laban. Magsisimula muna ang laro sa pagsabak nila paisa-isa sa Game Round na haharap ang kids sa iba’t ibang challenges sa loob ng Baby Dome. Kinakailangang mahulaan ng parent kung hanggang saan magagawa ng kanyang chikiting ang challenge para magwagi ng P10,000. Makakakuha naman sila ng P5,000 consolation prize sakaling mali ang sagot nila.

Magkakaroon ng elimination sa second round na tatawaging “Watcha Makulit.” Ang unang family na makakukuha ng tamang sagot ang aabante sa jackpot round. Dito may tatlong pagkakataon sina mommy, daddy, at baby na mahanap at mabasag ang piggy bank na naglalaman ng P1-M.

