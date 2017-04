Jana Agoncillo, humahataw sa Goin’ Bulilit at Team Yey

ENJOY na enjoy ang child star na si Jana Agoncillo sa pagiging bahagi niya ng mga TV show na Goin Bulilit at Team Yey. Ang una ay napapanood sa ABS CBN tuwing Linggo at ang sumu-nod naman ay sa ABS-CBN TVplus araw-araw, 8:30 am and 2:30 pm.

Ayon sa kanyang Mommy Peachy, parang laro lang daw sa kanyang anak ang ginagawa kapag nagte-taping sa dalawang TV show na ito.

“Iyong Team Yey, educational po siya at marami po siyang kasamang mga bata rito, parang Goin Bulilit din. Diyan po muna sya nailagay at sa Bulilit, habang wala pa po siyang serye.”

Wika naman ni Jana, “Enjoy po ako sa Goin Bulilit, sa taping po kapag hindi pa take, naglalaro po kami ng ‘ice-ice water’. Kalaro ko po sina si Sophie at Kazumi … lahat po ng bata roon, kalaro ko po e.

“Sa Team Yey naman educational show po ito and marami akong kasamang mga bata po rito. May singing at dancing, may about sa arts pati storytelling at iba pa po rito. Kaya super happy po ako, marami akong kalaro and friends dito and marami pa akong natututunan.”

Bukod sa mga TV show ay kaliwa’t kanan din ngayon ang endorsements ng super-cute na si Jana. Kabilang dito ang Ligo sardines, Colgate, Moose Gear, Van’s shoes, at GAOC Dental.

“Super love ko po ang mga endorsements ko at ang mga projects na ibinibigay sa akin, blessed po ako at salamat kay Jesus dahil lahat po ng mayroon ako ay galing kay Jesus.”

ALAM MO NA! – Nonie V. Nicasio