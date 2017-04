Drug war ni Duterte aprub kay Bolkiah

BUMILIB si Sultan Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei Darussalam sa isinusulong na drug war ni Pa-ngulong Rodrigo Duterte kaya nais niyang paigtingin ang ko-operasyon ng mga bansang kasapi ng Association of South East Asian Nations (ASEAN) sa pagsugpo sa illegal drugs.

Sa joint statement nila ni Pa-ngulong Duterte na binasa ni Bolkiah, sinabi niya, kontento siya na nagtutulungan ang Brunei at Filipinas sa paglaban sa illegal drugs at bukas aniya ang mas matindi pang kooperasyon sa nasabing usapin. Nanawagan si Bolkiah sa dagdag na kolaboras-yon laban sa illegal drugs alinsunod sa regional theme “Secu-ring ASEAN Communities Against Illicit Drugs.” “President Duterte also emphasized his Administration’s campaign against illicit drugs and called for increased collaboration among ASEAN partners in addressing this scourge, in line with the regional theme of “Securing ASEAN Communities Against Illicit Drugs.” His Majesty expressed satisfaction that both countries have worked together in addressing this issue through ASEAN and welcomed further efforts in strengthening cooperation in this area,” ayon sa joint statement. Nilagdaan ng dalawang bansa ang kasunduan hinggil sa cultural cooperation at cooperation sa Halal industry.

Si Bolkiah ay dumating sa Fili-pinas para sa state visit at ASEAN Leaders’ Summit bukas.

(ROSE NOVENARIO)