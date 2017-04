1 patay, 3 sugatan sa tandem (Pilahan ng trike niratrat)

PATAY ang isang tricycle driver habang sugatan ang tatlo katao makaraan pagbabarilin ng riding-in-tanden ang pilahan ng tricycle sa Tondo, Maynila kahapon ng madaling araw.

Hindi umabot nang buhay sa Jose Reyes Memorial Me-dical Center ang biktimang si Miguel Perez, 31, taga-Velasquez St., Tondo.

Nilalapatan ng lunas sa nasabing pagamutan ang tatlong sugatan na sina Marlon Clemente, 29; Francisco, 21, at Joshua Carbonel, 28, pawang tricycle driver, ng nasabi ring lugar. Ayon sa ulat ng Manila Police District (MPD) Homicide Section, dakong 12:05 am nang biglang sumulpot ang mga suspek lulan ng motorsiklo, saka pinagbabaril ang pilahan ng tricycle sa kanto ng Capulong St., at Velas-quez St., sa Tondo, na ikinamatay ni Perez at ikinasugat ng tatlo pang biktima.

Masusing iniimbestigahan ng pulisya ang insidente.

(BRIAN GEM BILASANO)