Karla, walang takot na nag-two-piece sa Bora

MAY relatives kaming may hotel sa Boracay at hindi napigilang magkuwento noong mag-two piece si Karla Estrada sa white beach ng magandang lugar.

May beywang si Karla at may karapatang mag-swimsuit. Kung si Vice Ganda nga nagbe-bathing suit si Karla pa na isang certified na babae?

Matagal ng maraming gustong makitang naka-bathing suit si Karla kaya lang nasa Thats Entertainment pa siya noon at palaging naka-long sleeves.

Well, ngayon malaya na si Karla kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay. Umaariba tuwing umaga ang show nila nina Jolina Magdangal at Melai Cantiveros sa Kapamilya na rating bahay ni Kris Aquino.

SHOWBIG – Vir Gonzales