Aljur, ‘di pa humaharap kay Dacer; pamilya, ipinangakong huhulog-hulugan ang utang

HOW true na hindi mismo si Aljur Abrenica ang personal na nakikipag-usap sa lady broadcaster na si Kaye Dacer tungkol sa pakikipag-settle nito ng balanse pang P1.3-M sa binili niyang bahay, sa halip ay ang pamilya ng aktor?

Tulad ng alam ng marami, isa ang unpaid pang property sa mga pinoproblema ngayon ni Aljur bukod pa sa ‘di pa rin nito pakikiharap kay Robin Padilla assuring the latter kung plano nga ba niyang pakasalan ang anak nitong si Kylie.

On top of this ay mayroon pang career problem na kinakaharap si Alur whose contract with GMA ay hindi na ini-renew pa.

Back to his case with Ms. Dacer, pakiusap ng pamilya ni Aljur na kung maaaring paunti-unti itong bayaran, as in P200,000 kada tatlong buwan.

Totoo ba ito?

Pero natural lang na almahan ito ng binansagang Action Lady. Kung papayag nga naman ito sa kasunduan ay gaano pa katagl bago ma-fully settle ang nasabing halaga? Mahigit isa’t kalahating taon din nitong bubunuin pa ang amount na ‘yon to think na five years na ang pagkakautang na ‘yon ni Aljur.

And given Aljur’s present career(?) status, sa kanyang bulsa ba manggagaling ang pambayad sa transaksiyong inako naman this time ng kanyang pamilya?

HOT, AW! – Ronnie Carrasco III