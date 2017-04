Brunei businesswoman, masama ang loob kay Pia

MASAMA ang loob ng Brunei-based businesswoman na si Kathelyn Dupaya kay 2015 Miss Universe na si Pia Wurtzbach na umano’y sinisiraan siya sa ibang artist at ito’y nakarating sa kanya.

Kuwento ni Ms. Kathelyn nang makausap namin sa pamamagitan ng Facebook chat, “Walang sense of appreciation si Pia. Hindi niya nakita ‘yung nga magagandang ginawa ko sa kanya. And worse, wina-warningan pa niya ang ibang celebrities na mag-ingat sa akin.”

Nagkakilala sina Pia at Ms. Kathelyn sa isang dinner sa bahay ni Marlon Stockinger. Kaibigan ni Ms. Kathelyn ang pamilya ni Marlon.

“And I invited them na pumunta sa Brunei at sinabi ko may bago akong bukas na spa. I also invited Maxine Medina na nakilala ko rin thru Dianne and Rodjun Cruz na niyaya ko rin. Unang dumating si Maxine and her family sa Brunei.

“Noong nandito (Brunei) na si Maxine tumawag sa viber ko ang lawyer ni Pia.

“Tapos I asked Atty. if magkano TF ni Pia. Panay pa sabi niya na mabait si Pia kaya sa sobrang saya ko at nakaka-proud at tuwa ko ibinigay ko ang bago kong biling bag na Hermes.

“Pagdating niya ng Brunei sinalubong siya ng lahat staff ko. Nag-hire ako mag-video at camera sa kanya hindi ‘yun media ng Brunei hindi uso ang media roon. Ang ‘yung mga ganyan eh, ginagawa lang sa mga special guest, sa mga royal family ‘pag sa mga private invitation wala hindi ka naman papalabas sa media .

“Pagdating pa lang nila, lahat mga tao nag-comment na suplada si Pia, pero ako panay ako protect sa kanya. Sabi ko pagod siya kaya intindihin naming.

“The next day, Saturday ‘yun, usapan mag-lunch 11:00 a.m. sa resto ko kaso mga 1:00 p.m. na siya bumaba. Ok lang na ilang oras ako naghintay. Noong nasa resto siya may isa akong guest at ‘yung company lawyer ko, we eat together sa mesa, ipina-close ko ang resto ko para kami-kami lang para ‘di siya magulo ng mga tao and surrounded ng security ng mga staff ko ‘yung isa sa may-ari ng malaking boutique dito. In-invite rin siya at nag-promise bibigyan siya damit, nag ok siya roon ‘di ko nga alam usapan nila bigla na lang ako tinawagan ng Chinese at sinabi na Pia is going to her showroom because they prepared dress for her.

“Sagot ko sa Chinese, ‘ma’am I cannot decide you better asked Pia if she say ok it’s also ok for me.’ Hindi ko siya dinala kung saan-saan except noong gabi na nasa bahay kami may tumawag sa akin at nakiusap na gusto siyang ma-meet ng Royal family. Pero Tinanong ko muna lawyer niya if ok sa kanya o hindi. Eh, nag oo naman siya.

“On the next day, Sunday ‘yun na opening ng spa ko, kaso hindi siya sumipot. Na-shock ako nagmukha akong tanga ang daming tao sa salon, mga OFW na nag-abang sa kanya hindi mo maiwasan ‘yun kasi Miss Universe siya.

“Gayunman, ipina-check ko at nag-message ako sa lawyer niya na kung hindi ba siya lalabas? Hindi nga raw. Na-shock ako, pero nanahimik ako sabi ko bakit ganoon nagsayang ako ng pera, pero hindi nila ako pinagbigyan.

“Kaya ang sama-sama ng loob ko talaga, pero kahit ganoon pa ang nangyari inasikaso ko sila. Ilang beses na kami nag-prepare ng food— dinner, lunch hindi sila sumipot bigla na lang nag-message na ayaw lumabas ni Pia. Minsan biglang magme-message gutom na kaya natataranta kami.

“Ito ang totoong kuwento noong bago siya umuwi tumawag ang Borneo Bulletin sa akin kung puwede ma-interview si Pia kung ano masasabi niya sa lugar ng Brunei.

Kaso ayaw niya hinarang ng lawyer at ng mother ni Pia at ayaw ni Marlon surrounded siya ng mga tao kahit mali ok lang dapat mag-good advice naman sila para mabago ni Pia ang asal niya,” mahabang kuwento ni Ms. Kathelyn.

Bukas ang aming espasyo kay Pia para sa ikalilinaw ng usaping ito.

MATABIL – John Fontanilla