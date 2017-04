Benepisyo sa naulila ng pinaslang na hukom lusot sa House Committee

PUMASA sa House sub-committee on judicial reforms ang panukalang paglalaan ng suporta sa naiwang asawa at anak ng hukom o mahistrado at iba pang judiciary officials na namatay habang nasa “line of duty.”

Ang House Bill 2683 ay inihain ni Deputy Speaker at Batangas Rep. Raneo Abu, upang makatulong sa pamilyang naiwan ng hukom na pinatay ng mga kriminal sa pagsusumikap na mahadlangan ang pagdinig ng kanilang kaso.

Sinabi ng mambabatas, dapat magkaroon ng counter balance sa panganib na kinakaharap ng judiciary officials.

Maging si Supreme Court (SC) Court Administrator Jose Midas Marquez ay inendoso ang panukala at nagsabing karamihan sa mga biktima ay pinatay dahil sa kanilang na-ging desisyon lalo na yaong may kaugnayan sa kaso ng ilegal na droga.

Nakapaloob sa House Bill 2683 o “Support for the Survi-ving Spouse and Children of Slain Judiciary Officials Act,” na kailangang suportahan ng estado ang mga hukom dala ng panganib na kinahaharap nila.

Kabilang dito ang mga hukom o mahistrado ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandiganbayan, Court of Tax Appeals, regional trial court, metropolitan trial court, municipal trial court, municipal circuit trial court, shari’a district court, at shari’a circuit court.

Sa ilalim ng panukala, ang naiwang pamilya ng napatay na hukom o mahistrado ay makatatanggap ng buwanang pension at allowances na tinatanggap ng biktima, at karagdagang non-wage benefit tulad ng education scholarship sa dalawang anak ng mahistrado. (JETHRO SINOCRUZ)