TADECO sa DoJ probe aprub sa Palasyo (Deal sa Bureau of Corrections)

SUPORTADO ng Ma-lacañang ang hakbang ng Department of Justice (DoJ) na magsagawa ng review at imbes-tigasyon kaugnay sa kuwestiyonableng kontrata ng Bureau of Corrections (BuCor) at ng Tagum Agricultural Development Company, Inc. (TADECO) na pagmamay-ari ni Davao del Norte 2nd District Representative Antonio Floirendo, Jr.

Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, nakarating na sa tanggapan ng DoJ ang mga katanungan ni House Speaker Pantaleon Alvarez at nakatakdang bumuo ng komite o investigating body si justice secretary Vitaliano Aguirre II u-pang magsagawa ng preliminary inquiries.

Ani Abella, layunin ng imbestigasyon na malaman at mabusisi ang butas at iregularidad sa kontrata.

Hihintayin umano ng Malacañang ang resulta ng DoJ probe.)

“The copy of the query of the speaker finally reached the desk of the DoJ. They will form a body just for preliminary inquiries on the infirmities of the contract. And they will submit an opinion next week,” aniya.)

Una rito, iginiit ni Alvarez na dapat ideklarang “null and void” o walang bisa ang umano’y “lopsided” deal na pinasok ng Bucor sa TADECO dahil luging-lugi ang pamahalaan sa kontrata.

Bukod dito, labag din sa batas ang pagpasok ni Floirendo sa government contract dahil siya’y incumbent congressman nang pasukin ng kanilang kompanya ang joint venture agreement para sa mahigit 5,300 ektaryang lupa ng Davao Penal Colony na ginagamit bilang taniman ng saging ng TADECO.)

Magugunitang ang nasabing kuwestiyonableng kontrata din ang dahilan ng isinampang kaso ni Speaker Alvarez laban kay Floirendo sa Office of the Ombudsman.

