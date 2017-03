Max Collins at Archie Alemania, 26 years ang hinintay

MAHIGIT dalawang dekada ang hinintay ng mga karakter nina Max Collins at Archie Alemania para makasama ang isat’ isa sa episode ng Wagas nakaraang Sabado.

Parehong photographer sina Zonito (Max) at Jojo (Archie). Unang beses pa lang silang nagkita, hindi maipagkakaila ang espesyal nilang koneksiyon. Pero hindi puwede dahil may asawa na si Jojo. Ilang taon ang lilipas at magiging biyudo si Jojo. Hahanapin niya si Zonito dahil ngayon malaya na siya. Kaya lang, si Zonito naman ang ikakasal na.

Sa loob ng pitong taon, naging impyerno ang buhay ni Zonito sa napangasawa. Mula sa malupit nitong mga kamay, nakatakas si Zonito at napadpad sa Thailand at doon muling binuo niya ang kanyang sarili.

Bumalik siya sa Filipinas para hanapin si Jojo. Pero nasa Amerika na si Jojo at nakapangasawa nang muli. Hindi na naman sila magkikita.

Matapos ang 10 taon, hiniwalayan naman si Jojo ng napangasawa at ipinagpalit sa isang Amerikano.

Bumalik siya sa Filipinas. Hindi niya kailanman nakalimutan si Zonito.

Sa panahong hindi na nila hinahanap ang isa’t isa, hindi inaasahang nagkatagpo ang kapalaran nila.

Muling nagkita sina Zonito at Jojo after 26 years at this time, pareho na silang malaya. Ito na nga ang perfect timing ng kanilang pag-ibig.

NAKATATAWA NAMAN!

DATI nasulat na dakota harrison daw ang tarugs ng isang sikat na basketeer. Pinag-usapan talaga nang ma-expose ang kanyang itinatago at sabi ng mga netizens na baliw (baliw raw, o! Hahahahahahahaha!), dakota raw.

Ang sabi pa nga, kinabog daw nito ang size ng tarugs ng isang aktor na galing sa angkan ng mga artista na more on the Reggie Regalado lang daw ang size.

Pero ano naman itong latest review ng isang seemingly authoritative na netizen na dyutaylo lang daw ang equipment ng basketeer?

Kaya? Nakatatawa naman. Hakhakhakhakhakhakhak!

Considering his height, along with his bulk, dyutaylo lang pala ang maangas na basketeer? Hahahahahahahahahahahaha!

How amusing! Hahahahahahahahaha!

Kaya pala nakikiusap daw ang basketeer na tanggalin na ang kanyang nota sa wall ng girl na kanyang ka-chat. Hahahahahahahaha!

Maybe, he’s inordinately embarrassed knowing pretty well that his penis would be exposed for all the world to see.

For all the world to see raw, o! Hahahahahahahahaha!

How gross! Hahahahahahahahaha!

