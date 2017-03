Gina Lopez padaraanin sa butas ng karayom ng Commission on Appointments

KATULAD ng inaaasahan ng Usaping Bayan, inupuan ng boksingerong senador na si Manny Pacquiao at mga amuyong nito ang papel ni Ms. Gina Lopez sa bicameral Commission on Appointments kaya hindi agad naaprubahan ang appointment bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources.

Dahil dito ay kailangan muling italaga ni Pa-ngulong Rodrigo Duterte si Ms. Lopez bilang kanyang kalihim ng DENR at kailangang ipasa niya muli ang kanyang appointment papers sa CA para aprubahan nito. Mabuti na lang at suportado ng pangulo si Ms. Lopez kaya makaaasa tayo na muli siyang irerekomenda sa bicameral CA.

Pero hangga’t malakas ang pagtutol ng mga dambuhalang kompanya ng pagmimina sa pagtatalaga kay Ms. Lopez bilang kalihim ng DENR at hangga’t may mga miyembro ng bicameral CA ang nakikinabang o ibig makinabang sa industriya ng pagmimina sa bansa ay malabong maaprubahan agad ang appointment ni Ms. Lopez. Tiyak na dadaan ito sa butas ng karayom.

Tulad ng mga kompanya na gumagawa ng mga gamot, napakalakas at makapangyarihan ang mga kompanya ng pagmimina sa bansa dahil karamihan dito ay pag-aari ng mga banyaga.

Isipin na lamang na dahil sa presyur ay nagawa ng pamosong boksingerong si Pacquiao at mga amuyong nito, tulad ni Rep. Ronaldo Zamora ng San Juan, na upuan ang appointment papers ni Ms. Lopez sa kabila ng matinding suporta rito ng napakaraming “Green Groups” o mga grupo at indibidwal na mapagmahal sa kalikasan.

Bago itinalaga ni Pangulong Duterte si Ms. Lopez bilang kanyang kalihim para sa DENR ay kilala na siya bilang isang aktibista na nagtatanggol sa kapakanan ng kalikasan. Isa sa kanyang programa bilang pinuno ng DENR ay masusing pagpapatupad ng mga batas sa pagmi-mina sa bansa na ikinainis ng mga dambuhala at banyagang interes sa industriya ng pagmimina.

Napansin ni Ms. Lopez na dahil sa lantarang paglabag sa batas ng maraming kompanya sa pagmimina ay nawasak ang kalikasan sa maraming lugar sa ating bansa na ikinasawi at ikinapinsala ng libong mamamayan.

* * *

Naniniwala ang Usaping Bayan na tamang maging kaibigan ng Filipinas ang lahat ng bansa lalo na ‘yung mga kapit-bansa natin ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi na natin palalakasin ang ating hukbo, lalo ang ating air force at navy.

Alalahanin natin na ang salalayan ng mga ugnayan ng mga bansa ay kani-kaniyang inte-res. Hindi malayo na magkakaroon ng mga pagkakataon na maiba ang ating interes sa interes ng ating mga kapit-bansa at maaaring ang pagkakaibang ito ay mauwi sa digmaan.

Iba na ‘yung handa tayo ano’t ano man ang mangyari. Kailangang “pro-active” tayo ‘ika nga.

* * *

* * *

USAPING BAYAN – ni REV. NELSON FLORES, Ll.B., MSCK