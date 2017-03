3-araw tigil-pasada banta ng transport groups

INIANUNSIYO ng transport group Stop and Go Coalition kahapon, maglulunsad sila ng isa pang transport strike bilang protesta sa plano ng gobyerno na i-phase out ang 15-anyos jeepneys, at pag-modernize sa public transport vehicle.

“Magkakaroon kami ng three-day transport holiday. This is again to protest the government’s plan to modernize and phase out jeepneys,” pahayag ni Stop and Go president Jun Magno.

Gayonman, tumanggi si Magno na magbigay ng detalye kung kailan isasagawa ang strike.

“It will be announced to media, one day before the transport strike,” aniya.