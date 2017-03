Pagkaselosa, ‘di pa rin matanggal kay Marian

TSIKA lang pala ang naging pahayag ni Marian Rivera na nabawasan na ang pagkaselosa niya nang makasal at magka-anak kay Dingdong Dantes. Sinabi rin nito na wala na sa kanyang sistema wala ang salitang selos basta ang importante sa kanya umuuwi si Dingdong.

Kaya lang, may tsika ngayon na umaandar na naman ang pagkaselosa niya dahil pinagti-tripan niya ngayon si Andrea Torres mula nang naging kapareha ni Dingdong sa isang serye. Umano, hindi nito binanggit ang pangalan ng dalaga sa mga panauhin nila sa show.

Dineadma rin nito ang dalawa nang makasalubong sa hallway ng GMA7.

On the lighter side, marami ang natuwa sa npgpapadede ni Marian kay Baby Zia sa publiko na gamit ang ‘breast feeding infinity scarf’. Kaya naman pinarangalan siya ng Breast Feeding Influenced In Advocate by the Mother Child Nurses Association of the Philippines, Inc. for promoting breast feeding to all mothers who have babies.

Gayunman, may mga hindi rin nagkagusto sa ginawang iyon ng aktres.

STARNEWS UPLOAD – Alex Datu