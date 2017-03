Garie, mae-excite at kakabahan kung makatatrabaho ang amang si Gabby

KAYA raw pagsabayin ni Garie Concepcion ang pagiging aktres at singer. Sa ngayon ay abala si Garie sa kanyang showbiz career. Kabilang siya sa cast ng pelikulang Ang Guro Kong ‘Di Marunong Magbasa na pinagbibidahan ni Alfred Vargas at mula sa pamamahala ni Direk Perry Escaño.

Ito na bale ang kanyang fourth movie. Nauna rito’y naging bahagi siya ng Mater Dolorosa, Straight to the Heart, at Across The Crescent Moon.

May dalawang shows din ngayong March si Garie. Una rito ang Killing Me Softly sa Historia Bar sa March 21 (Tuesday), 8 pm. Kasama niya rito sina LA Santos, Tori Garcia, Altitude.7 Band, Erika Mae Salas, Kikay at Mikay, Sarah Ortega, Rayantha Leigh, at iba pa. Tampok din si Garie sa kanyang first solo show na pinamagatang “Oh… My Garie!” Gaganapin ito sa Music Box sa Timog Quezon City sa March 30, 9:00 pm. Guest dito ni Garie sina Kiel Alo at Ezekiel Hontiveros.

This year ay umaasa si Garie na mas magiging aktibo siya sa showbiz. ”Sabi ko nga po, I’m hoping and praying that this year will be a better year for me. And masaya po ako, thank you Lord dahil po kahit papaano may shows po tayo ngayon,” saad ng anak nina Gabby Concepcion at Grace Ibuna.

Isa sa wish ni Garie ang makasama sa pelikula ang amang si Gabby. “Yes, isa po sa wish ko na makatrabaho si dad. Looking forward na makasama ko si Daddy in a movie, iyong magkakaroon kami ng eksena talaga. Kasi we did the movie Across The Crescent Moon, pero wala po kaming eksena roon na magkasama, e,” nakangiting wika niya.

Halimbawang sa MMK o pelikula ay magkasama kayo talaga at magkaeksena ano ang mapi-feel mo?

“Siyempre po mae-excite, opo naman. Siyempre iba pa rin po kung makatrabaho mo ‘yung magulang mo, pero kinakabahan ako, just with the thought na ganoon,” pahalakhak na saad niya. “Siyempre tatay ko ‘yun e, at saka si papa matagal na sa industriya, e,” pahabol ni Garie.

ALAM MO NA! – Nonie V. Nicasio