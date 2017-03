Cesar sa ibinibintang na iregularidad: Baseless, wrong and untrue

NAGBIGAY na ng pahayag si Cesar Montano tungkol sa sinasabing mga irregular na ginawa niya bilang chief operating officer (COO) ng Tourism Promotions Board (TPB), ang sangay ng Department of Tourism (DOT) na responsable sa marketing program at promotions ng DOT.

Nag-file kasi ng formal complaint ang concerned employees sa Presidential Action Center laban kay Cesar, dahil umano sa mga maling gawain nito bilang pinuno ng departamento. Na itinanggi naman ng action star sa interview sa kanya ng Pep.ph.

Sabi ni Cesar, ”To tell everyone, those allegations are baseless, wrong, and untrue. At wala po akong maidi-discuss, ‘yung complainant po, walang name, wala pong official tayong mapag-uusapan dito. Nothing on the table yet, so wala po.”

Ang nakalagay kasi sa complaint letter ay “Concerned Employees of TPB” at hindi partikular na pangalan ng mga nagrereklamo.

MA at PA – Rommel Placente