Young actor yummy na grower pa ang nota (GF gusto laging nakadikit)

IBINUKO ng isang movie scribe sa isang set visit, just recently lang ang sikreto ng pagkalalaki ng sikat na hunky young actor na boyfriend at kalabtim ng morenang young singer-actress.

Sigaw ng reporter ay ‘grower’ daw ang kanotahan ni actor na maliit kapag hindi active pero kapag nabuhay ay jumbo hotdog. May dugong foreigner kasi dahil ang daddy niya ay kano kaya may maipagmamalaki raw talaga.

Duda ng mga nakarinig, kaya raw siguro baliw na baliw si actress at halos ayaw nang magtrabaho at humiwalay sa nasabing karelasyon kasi nag-i-enjoy talaga siya sa daks na equipment ng guwapong BF tuwing kasama niya.

Hashatag #NotaNiActorMaySarilingMundoGyud!

Napasabak man sa acting hindi pa

rin Pababayaan ang singing career…

KAHLIL RAMOS GAGANAP NA BADING

SA CONTROVERSIAL INDIE FILM

NA “2 COOL 2 BE 4GOTTEN”

Mahusay na singer at actor si Khalil Ramos, at ilang pelikula at teleserye na rin ang nagawa niya at sa kasalukuyan ay napapanood siya gabi-gabi sa “A Love To Last” nina Ian Veneracion at Bea Alonzo.

Siya ang tropa ni Lucas (Juan Karlos Labajo) na isa sa mga anak ni Ian sa nasabing romantic-comedy series sa ABS-CBN Primetime Bida. Nangangahulugan ba na kakalimutan na niya ang pagkanta? Isa sa mga tanong, na ibinato kay Khalil sa pocket presson ng movie nila na palabas na ngayong March 15.

“I fell in love with acting kasi,” aniya, “But it doesn’t mean I’m neglecting my singing career. I will soon come up with a new album na alternative rock, kasi dati, balladeer ako, and I’m putting up my own rock band. Off beat ang kanyang role sa “2 Cool 2 B 4Gotten” as a lonely teenager growing up in the 90s in Angeles, Pampanga, who’s searching for his own sexual identity.

Na-meet niya sa school ang two Fil-Am Brothers, played by PBB discovery Jameson Blake and balikbayan actor Ethan Salvador. Ang pelikula ay tungkol sa friendship, coming of age and accepting your sexual preference, with a very dark edge. Wala bang pag-aalinlangan sa kanyang sarili para i-accept ang role?

“I did, I ask my parents, my handlers about it. But

When I read the script pa lang, I like the material na. So I didn’t have to think hard about it. I can’t forever do naman just safe teenybopper roles. So this is a step towards doing more mature and serious roles and I’m glad I got nominated as best actor in Cinema One. It’s an honor. It made me realize that I really want to be recognized as a good actor kahit na playing the character is hard kasi I cannot disengage myself from it, so I have to do meditation and travels.”

Ang maganda sa actor, kahit wala siyang permanent partner ay kaya niyang dalhin nang solo ang kanyang career. “I’m open to be part of a love team, kaya lang, mas puro solo roles ang natatanggap ko, so okay lang. The important thing is I love my craft and I want to keep on learning about doing a lot of other stuff kasi napakalawak ng industry.”

Apong si Zozimo ‘di

na nakikilala ni Gloria

PEDRO TUMAYONG AMA KINA

AMANDA, LIZELE, ANDREI

AT PAENG SA THE GREATEST LOVE

Dahil nakatanggap ng medalya sa graduation ang apong si Z (Joshua Zamora) ay gustong regalohan ni Gloria (Sylvia Sanchez) ng beach outing kasama si Pedro (Nonie Buencamino) at mga anak.

Pero sa latest episodes ng “The Greatest Love” ay natuloy ang outing dahil nagising na si Gloria sa matagal na pagkakatulog pero umatake na naman ang pagkawala ng memorya dahil sa Alzheimer’s.

Mabuti na lang at hindi siya pinababayaan ni Pedro na tumayong ama sa anak nilang si Lizele (Andi Eigenmann) at sa tatlong anak niya sa unang asawa na sina Amanda (Dimples Romana), Paeng (Arron Villaflor) at gay na si Andrei (Matt Evans).

Dahil sa nakitang pagtitiyaga at pagmamahal sa kanila na lahat ay gagawin ni Pedro para sa kanilang ina, mukhang unti-unting lumalambot ang puso ni Amanda kay Pedro at unti-unti nang nawawala ang pagkamuhi niya.

Ngayong palala nang palala ang sakit ni Gloria, ano ang mangyayari sa kanya at paano na ang kasal nila ni Pedro na planado na?

Alamin ito sa TGL na napapanood weekdays pagkatapos ng The Better Half sa Kapamilya Gold.

VONGGANG CHIKA – Peter Ledesma