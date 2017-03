Kiko Estrada, walang problema sa amang si Gary

“I’M okay, okay ako sa tatay ko.” Ito ang sagot ni Kiko Estrada sa tanong kung okey ba sila ng ama niyang si Gary Estrada.

Naiintindihan ni Kiko ang paglalabas ng sama ng loob ng kanyang kaibigang si Diego Loyzaga sa ama nitong si Cesar Montano. Pero bilang kaibigan ay gusto niyang bigyan ng payo si Diego na ‘wag ilabas sa social media kapag ang issue ay tungkol sa pamilya dahil pagpipiyestahan ng netizens.

“He has the right to feel what he feels.

“Ang sa akin lang naman siguro, as a friend, ia-advice ko siya na huwag ‘yun ilabas sa social media.

“But it happens. May mga tampuhan sa pamilya. But, at the end of the day, ‘yung pamilya dapat magkadikit-dikit at dapat talunin ang problemang ‘yun for me,”

Kasama si Kiko sa horror flick ng Regal Films na Pwera Usog kabituin sina Devon Seron, Albie Casino, Sofia Andres atbp. na palabras na sa mga sinehan.

MATABIL – John Fontanilla